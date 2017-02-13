Україна може відновити постачання електроенергії до Молдови

При цьому Кабмін може прийняти розпорядження про введення тимчасових надзвичайних заходів на електроенергетичному ринку.

Постачання електроенергії в Молдову можуть відновити pixabay.com

Питання про відновлення постачань електроенергії з України в Молдову було розглянуто на двосторонній зустрічі Президент України Петро Порошенко з прем'єром Молдови Павлом Філіпом, повідомив президент журналістам після переговорів.

"Взаємодія в енергетичній сфері залишається важливим фактором інтеграції наших країн в загальноєвропейський енергетичний простір і для зміцнення енергетичної безпеки України і Молдови", - сказав Порошенко.

Прем'єр Молдови додав, що обидві країни зацікавлені в розвитку співпраці в енергетичній сфері. За його словами, на переговорах сторони обговорили створення необхідних умов для експлуатації Дністровського гідрокомплексу".

Раніше 13 лютого прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на спільній з прем'єром Молдови прес-конференції заявив, що Антикризовий енергетичний штаб на наступному засіданні розгляне можливість віялових відключень електроенергії з-за зниження запасів вугілля на складах українських електростанцій.

Нагадаємо, що в січні 2015 року Україна припинила поставки електроенергії в Молдову та Білорусь через брак потужностей всередині країни. Міністерство енергетики та вугільної промисловості при цьому заявило, що експорт припинений, щоб підтримати баланс між споживанням і виробництвом електроенергії усередині країни й уникнути відключення українських споживачів.

Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що економічна блокада тимчасово окупованих територій Сходу України може призвести до віялових відключень електроенергії.