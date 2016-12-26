Україна і Білорусь домовилися про співпрацю у промисловій сфері

В рамках досягнутих домовленостей підприємства обох країн будуть випускати спільну продукцію. Зокрема, будівельну, сільськогосподарську і транспортну.

Представники України та Білорусі домовилися про розширення співпраці у сфері машинобудування

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівліі заступник Міністра промисловості Білорусі Дмитро Корчик зустрілися сьогодні, 26 грудня. Представники України та Білорусі обговорили перспективи розвитку промислової кооперації обох країн в 2017-2020 роках, повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Україна і Білорусь планують істотно збільшити співробітництво у сфері машинобудування. Зокрема, представники обох країн домовилися про спільне виробництво тролейбусів і розширення модельного ряду ліфтів спільного виробництва. Крім того, планується відкриття низки спільних виробництв, зокрема, виробництва сільськогосподарської техніки з білоруським холдингом "Гомельмаш".

"Розвиток співпраці у сфері машинобудування – один з головних пріоритетів українсько-білоруського співробітництва. У підготовленій дорожньій карті розвитку співробітництва на 2017-2020 роки відображені, в першу чергу, проекти машинобудування, зокрема, виробництва тракторів, зерно - і кормозбиральних комбайнів, вагонів, будівельної і комунальної техніки", - повідомив заступник міністра Юрій Бровченко.

У свою чергу його колега Дмитро Корчик розповів про те, що промисловість України і Білорусі "доповнюють один одного і постійно зростають".

За вісім місяців 2016 року товарообіг між країнами склав $ 2,3 млрд, що на 9% більше аналогічного показника за минулий рік.

Як повідомлялося раніше, Білорусь зайняла провідні позиції з експорту в Україну світлих нафтопродуктів. За підсумками 10 місяців 2016 року білоруські постачальники експортували в Україну 3,3 млн тонн світлих нафтопродуктів, продемонструвавши 80% зростання на постачання бензину і 35% зростання поставок дизельного палива.