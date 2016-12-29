У новому році українські банки не зможуть розраховувати на серйозну підтримку держави – економіст

Переваги отримають банки з іноземним капіталом, а також бізнес-структури, спроможні самостійно покривати свої валютні зобов'язання.

В наступному році НБУ буде боротися з інфляцією, а не рятувати банки Нацбанк України / Flickr

Українські банки в 2017 році не зможуть розраховувати на вільний доступ до рефінансування НБУ та порятунок державою в разі банкрутства, пише в своїй статті для DT.UA Сергій Кораблін.

Як зазначає автор, затверджені днями Основні напрямки грошово-кредитної політики на 2017-2020 рр.. прикривають регулятор від критики в частині падіння банківських установ України.

"Вітчизняні банки при цьому не зможуть особливо розраховувати ні на зовнішні кредити, ні на рефінансування Нацбанку, тому що прийняті днями Основні напрямки грошово-кредитної політики на 2017–2020 рр. наділили його мандатом "інфляційного таргетування". У силу цього він відтепер прикритий від будь-якої критики в частині падаючих банків і млявого кредитування. Більш того, поки інфляція не знижена до 5%, він узагалі не повинен виявляти до них якогось інтересу", - йдеться в статті.

На думку Корабліна, навіть при появі у НБУ "інфляційних можливостей", його увага буде прикута до проблем Приватбанку.

"його (Приватбанку - ред.) новий капітал у вигляді ОВДП (117 млрд грн) потребуватиме хоч "якоїсь" монетизації. Ця підтримка дорого обійдеться не тільки платникам податків, а й пересічним українським банкам, які не зможуть розраховувати ні на порятунок державою, ні на вільний доступ до рефінансування Нацбанку", - пише він.

Економіст зазначає, що перевагу отримають банки з іноземним капіталом, яким буде легше виконувати вимоги щодо рекапіталізації завдяки девальвації гривні та зовнішньому валютному фондуванню.

Серед бізнесу з українськими коренями зможуть встояти структури, спроможні самостійно покривати свої валютні зобов'язання. Доступ до іноземної валюти сьогодні мають, переважно, представники аграрного і металургійного бізнесу.

"Вони ж найближчим часом, очевидно, і цементуватимуть базис нашої економіки, визначаючи подальшу долю сировинної України", - підсумовує автор.

У жовтні глава Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що більшість ліквідованих за період її роботи банків вже не мали активів.

"Не шкодуйте про 82 банки, які ми вивели з ринку, як би боляче це не було. Тому що ці банки, на жаль, не були банками. З них 20 займалися просто відмиванням грошей, в інших банках просто не було абсолютно ніяких активів, тому що в їх вкладників просто ці активи вкрали", – сказала керівник НБУ.

Незважаючи на це, Кабінет міністрів України 18 грудня ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку. Згідно з рішенням, Міністерство фінансів викупить 100% його акцій за 1 грн. Після цього Мінфін візьме участь у капіталізації банку шляхом придбання акцій додаткової емісії. Кабмін також доручив Мінфіну випустити облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у розмірі до 116,8 млрд грн терміном обігу до 15 років і процентною ставкою доходу на рівні не вище 10,5% річних з подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії Приватбанку.

Докладніше про перспективи української банківської системи у 2017 році читайте у статті Сергія Корабліна "Стара картина в новорічному інтер'єрі" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".