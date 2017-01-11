У НБУ пояснили інфляцію 2016 року зростанням тарифів на ЖКП і подорожчанням палива

У 2016 році інфляція істотно уповільнилася порівняно з 2015 і 2014 роками. Основними чинниками стало зростання цін, що регулюються адміністративно.

Овочі і фрукти дешевшають, сигарети і алкоголь дорожчають freeimages.com

Зниження інфляції у 2016 році до 12,4% відбулося насамперед завдяки фундаментальним факторам, про що свідчило стрімке уповільнення базової інфляції (до 5,8%), йдеться коментарі НБУ.

"Водночас основними чинниками збільшення цін стало підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та подорожчання палива", - йдеться в повідомленні.

Зростання цін на сирі продовольчі товари сповільнилося до 1,2% за 2016 рік (проти 40,7% у 2015 році), на що вплинула низка факторів пропозиції. Зокрема, мова йде про високі врожаї: в Україні - зернових, овочів та окремих фруктів (зокрема, яблук), а в інших країнах – цитрусових. Так, ціни на овочі борщового набору знизилися на 43,1% р/р.

Крім того, торговельна політика РФ як щодо України (продовольче ембарго з початку 2016 року), так і інших країн забезпечила високу пропозицію продовольчих товарів на українському ринку. Наприклад, торговельні санкції РФ на поставки окремих видів сільськогосподарської продукції турецького виробництва призвели до збільшення пропозиції овочів та фруктів на ринку України та, відповідно, зниження цін, зокрема на мандарини та апельсини, а також помідори та огірки.

Ціни та тарифи, що регулюються адміністративно, у 2016 році збільшилися на 34,6% у річному вимірі. Хоча підвищення було суттєво нижчим, ніж у 2015 році (64,4%), воно було основною причиною зростання споживчих цін у 2016 році. Протягом минулого року тривало підвищення тарифів на усі види житлово-комунальних послуг. Також продовжили зростати ціни на тютюнові вироби та алкогольні напої, у тому числі за рахунок підвищення акцизів, мінімальних цін на алкогольні напої, а також цінової політики виробників тютюнових виробів.

Ціни на паливо у 2016 році підвищилися на 19,5% (12,3% у 2015 році). Прискорення зростання цін відображало подорожчання нафти на світових ринках та помірну девальвацію гривні.

"Наразі монетарна політика Національного банку спрямована на досягнення нової цілі – забезпечити уповільнення інфляції до 8% +/- 2п.п. на кінець 2017 року та до 5% у середньостроковій перспективі", - йдеться в повідомленні.

За даними Державної служби статистики, у 2016 році річна інфляція (до грудня минулого року) склала 12,1%, істотно уповільнилася порівняно з 2015 роком (43,3%) і з 2014 роком (з 24,9%).

Наприкінці грудня 2016 року Рада Національного банку України прийняла Основи грошово-кредитної політики на 2017 рік і середньострокову перспективу, визнавши пріоритетною метою грошово-кредитної політики забезпечення цінової стабільності. Тобто, пріоритетом діяльності правління Національного банку України повинно бути зниження інфляції (індексу споживчих цін) до однозначного показника і утримання її на такому рівні в середньостроковій перспективі.