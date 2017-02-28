У МВФ відзначили прогрес у переговорах про транш для України

У Фонді сподіваються завершити переговори наступного тижня.

Україна може розраховувати на транш МВФ найближчим часом maxxyustas / Depositphotos

Керівництво Міжнародного валютного фонду сподівається на успішне завершення переговорів про надання Україні черговогонайближчим часом.

"Досягнутий істотний прогрес у прийнятті рішень, що були умовою завершення третього перегляду з боку МВФ. Триває обговорення питань, що залишилися", – сказано у відповіді прес-служби фонду на запит "Голосу Америки".

У МВФ висловили надію, що всі неузгоджені питання будуть врегульовані дуже скоро.

"Ми сподіваємося на наступному тижні запропонувати Раді директорів завершення перевірки", – уточнили у Фонді.

У той же час, у МВФ відмовилися коментувати інформацію про можливу відставку глави Національного банку України Валерії Гонтаръвої й спростували чутки про відтермынування траншу у зв'язку із змінами менеджменту НБУ.

Як повідомлялося, на порядку денного засідань ради директорів Міжнародного валютного фонду, який розписаний до 6 березня 2017 року, відсутня питання надання макрофінансової допомоги Україні.

Раніше голова Національного банку Валерія Гонтарева заявила, що розраховує отримати транш МВФ в кінці лютого або на початку березня.

У вересні 2016 року МВФ виділив Україні третій транш – на 1 млрд доларів. Відповідно до скоригованого графіка фінансування, подальше виділення коштів планується щоквартально за результатами виконання умов МВФ.

У 2015 рік Україна отримала лише два транші – 5 млрд доларів в березні і 1,7 млрд доларів – в серпні 2015 року. Після цього була пауза через невиконання низки умов, політичної кризи і зміни уряду.