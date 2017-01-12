У МВФ планують вирішити питання з кредитом Україні в найближчі тижні

У МВФ чекають виконання владою України вимог фонду і готові призначити засідання ради директорів.

Рада директорів МВФ готова розглянути питання з кредитом, як тільки Україна виконає вимоги Flickr/International Monetary Fund

Місія МВФ найближчі тижні може рекомендувати раді директорів Фонду провести третій перегляд програми EFF, повідомив офіційний представник Фонду Джеррі Райс.

"Ми очікуємо, що це буде скоро, в найближчі тижні. Якщо припустити, що всі інші питання скоро будуть вирішені, то пропозиція завершити черговий перегляд програми може бути представлена раді директорів МВФ в найближчі тижні", - сказав він під час традиційного прес-брифінгу у Вашингтоні.

Райс відзначив суттєвий прогрес України в останні місяці в реалізації необхідних для завершення третього перегляду програми реформ. У їх числі він назвав прийняття відповідного цілям програми EFF державного бюджету на 2017 року, запуск системи обов'язкового декларування доходів високопоставленими чиновниками, рішучі дії щодо забезпечення фінансової стабільності в країні.

За словами представника МВФ, місія Фонду в даний час продовжує спілкування з владою України щодо питань, які залишилися, в тому числі що стосуються підсумків реформи енеросектора і остаточного узгодження графіка подальших дій в рамках меморандуму співпраці між Україною і МВФ.

Відкрита в березні 2015 року чотирирічна програма EFF загальним обсягом близько 17 млрд доларів спочатку передбачала щоквартальний перегляд програми та виділення траншів. У 2015 рік Україна отримала лише два транші – 5 млрд доларів в березні і 1,7 млрд доларів – в серпні 2015 року. У вересні 2016 року МВФ виділив Україні третій транш – на 1 млрд доларів.

За підсумками роботи місії МВФ в Києві з 3 по 17 листопада 2016 року у фонді прийняли рішення, що Україні необхідно додатковий час для реалізації поточних завдань, обумовлених у програмі співробітництва з МВФ.