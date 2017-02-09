У Кабміні обговорили створення Служби фінансових розслідувань

Нацполиция, СБУ, ГПУ, Мін'юст і ГФС погодилися виробити загальну з Мінфіном позицію щодо законопроекту.

За словами Данилюка, Мін'юст, Мифнин, ГПУ, СБУ, ДФС і Нацполіція домовилися усунути розбіжності до кінця наступного тижня Урядовий портал

У четвер, 9 лютого, в Кабінеті міністрів відбулося перше засідання робочої групи з представників Мінфіну, Мін'юсту, ГПУ, СБУ, ДФС та Нацполіції , які мають виробити єдину позицію з питання створення Служби фінансових розслідувань замість

"Всі учасники підтвердили необхідність створення єдиного нового органу, який ліквідує дублювання функцій – це чітка позиція прем'єра", – повідомив міністра фінансів Олександр Данилюк на своїй сторінці в Facebook ввечері в четвер, 9 лютого.

За словами голови Мінфіну, учасники зустрічі домовилися до понеділка підготувати пропозиції про розподіл підслідності між органами, у вівторок – визначитися з чисельністю та узгодити механізми взаємодії. Інші розбіжності керівники відомств повинні усунути до кінця наступного тижня.

Як повідомлялося, під час голосування за державний бюджет на 2017 рік депутати помилково підтримали норму про ліквідацію податкової міліції та вилучення відповідного розділу з Податкового кодексу з 1 січня.

У зв'язку з цим міністр фінансів Олександр Данилюк пообіцяв ініціювати прийняття закону про створення фінансової поліції найближчим часом.

У той же час керівництво ГФС заявило, що податкова міліція працюватиме до тих пір, поки не буде створено орган, який її замінить, пославшись на роз'яснення голови парламентського комітету комітету з питань податкової та митної політики Ніни Южаніної.