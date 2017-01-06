У 2016 році Україна імпортувала вугілля на $ 1,5 млрд

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Найбільше вугільної продукції Україна купила у Росії.

Україна купила майже дві третини імпортованого за рік вугілля у РФ dtek.com

За минулий рік Україна імпортувала кам'яного вугілля та антрациту на суму 1 млрд 467,091 млн доларів.

За інформацією ДФС, основна частка імпортованого вугілля була поставлена до країни з РФ (906, 298 млн доларів). З США було імпортовано вугілля на суму 212, 11 млн доларів; з Канади - на 94,374 млн доларів. З інших країн у сумі було імпортовано вугілля на 254, 308 млн доларів.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", таким чином, у грошовому вираженні імпорт вугілля та антрациту скоротився на 10,1% (на 5,387 млн доларів) в порівнянні з 2015 роком.

Загальний обсяг імпортованої до України вугільної продукції в минулому році склав 15 млн 647,557 тис. тонн.

У той же час, в 2016 році Україна експортувала вугілля на 44,762 млн доларів. Обсяг експорту вугільної продукції склав 520,585 тисяч тонн, а основними покупцями виступили Словаччина (26,887 млн доларів), РФ (7,484 млн доларів) та Туреччина (7,102 млн доларів).

У серпні міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявляв, що Україна не планує імпортувати вугілля з Росії, хоча такий варіант повністю не заперечується - закупівлі можливі тільки в разі, якщо його ціна буде найменшою на ринку.