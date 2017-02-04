У 2016 році Україна імпортувала газ виключно з Європи

У порівнянні з 2015 роком, обсяги імпорту газу скоротилися на третину.
Постачання газу з Російської Федерації в минулому році не здійснювалися, повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз України" у п'ятницю, 3 лютого.
У "Нафтогазі" відзначили зниження частки держкомпанії в імпорті блакитного палива на користь приватних імпортерів, яких на ринку налічується більше 20.
Минулого року ці компанії імпортували у 2,6 рази більше газу, ніж у 2015 році – 2,9 проти 1,1 мільярда кубометрів.
"Нафтогаз", у свою чергу, імпортував 8,2 мільярда кубометрів газу, що на 1 мільярд (11%) менше, ніж у 2015 році.
В 2016 році НАК закуповувала газ у 15 європейських постачальників, частка жодного з них не перевищувала 30% від загального обсягу імпорту.
Як пише директор ExPro Consulting Геннадій Кобаль у своєму матеріалі для DT.UA, у 2016 році Україна вперше повністю відмовилася від імпорту газу з Росії. Основний ресурс імпортного газу Україна отримувала з Словаччини, на яку припало 9 з 11 млрд кубометрів. Ще по 1 млрд кубометрів Україна імпортувала з Угорщини та Польщі.
"Такий рішучий крок з боку "Нафтогазу" був продиктований відразу декількома факторами. У першу чергу, відмова пов'язана із неврегульованими питаннями взаємовідносин між компаніями ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України", – зазначає автор.
Детальніше про функціонування ринку газу в умовах нового законодавства, структуру імпорту та споживання читайте в матеріалі Геннадія Кобаля "Газовий ринок під тиском реформ" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA