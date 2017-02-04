У 2016 році Україна імпортувала газ виключно з Європи

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У порівнянні з 2015 роком, обсяги імпорту газу скоротилися на третину.

Україна відмовилася від російського газу Agencja Gazeta

В 2016 році Україна забезпечила потреби в імпортованому природному газі виключно за рахунок. Порівняно з 2015 роком обсяг імпорту скоротилися на 32% – 16,4 до 11,1 мільярда кубометрів.

Постачання газу з Російської Федерації в минулому році не здійснювалися, повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз України" у п'ятницю, 3 лютого.

У "Нафтогазі" відзначили зниження частки держкомпанії в імпорті блакитного палива на користь приватних імпортерів, яких на ринку налічується більше 20.

Минулого року ці компанії імпортували у 2,6 рази більше газу, ніж у 2015 році – 2,9 проти 1,1 мільярда кубометрів.

"Нафтогаз", у свою чергу, імпортував 8,2 мільярда кубометрів газу, що на 1 мільярд (11%) менше, ніж у 2015 році.

В 2016 році НАК закуповувала газ у 15 європейських постачальників, частка жодного з них не перевищувала 30% від загального обсягу імпорту.

Україна скоротила обсяги споживання газу у 2016 році Facebook/Нафтогаз України

Як пише директор ExPro Consulting Геннадій Кобаль у своєму матеріалі для DT.UA, у 2016 році Україна вперше повністю відмовилася від імпорту газу з Росії. Основний ресурс імпортного газу Україна отримувала з Словаччини, на яку припало 9 з 11 млрд кубометрів. Ще по 1 млрд кубометрів Україна імпортувала з Угорщини та Польщі.

"Такий рішучий крок з боку "Нафтогазу" був продиктований відразу декількома факторами. У першу чергу, відмова пов'язана із неврегульованими питаннями взаємовідносин між компаніями ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України", – зазначає автор.

Детальніше про функціонування ринку газу в умовах нового законодавства, структуру імпорту та споживання читайте в матеріалі Геннадія Кобаля "Газовий ринок під тиском реформ" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".