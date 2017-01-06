У 2016 році ФГВФО виручив від продажу власності неплатоспроможних банків 3 млрд грн

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Сумарні надходження Фонду гарантування вкладів фізосіб за підсумками року можуть досягати суми в 7 млрд грн.

У Фонді гарантування вкладів розповіли про підсумки своєї роботи за минулий рік

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб () за минулий рік попередньо отримав від продажу майна неплатоспроможних банків близько 3 млрд грн, заявила директор департаменту консолідованого продажу та управління активами ФГВФО Юлія Берещенко.

"Ми отримали близько 3 млрд грн. У той же час ми підбиваємо підсумки року, оскільки процес продажу та розрахунки займають пару тижнів. Тому остаточну статистику отримаємо в середині січня", - цитує "Інтерфакс-Україна" її заяву в ефірі радіо "Вести".

Чиновниця, при цьому, наголосила, що продаж активів банків-банкрутів складає тільки частину надходжень, що надходять до ФГВФО в результаті управління активами. Ще одне джерело надходжень – погашення клієнтами подібних банків кредитної заборгованості.

Сумарні надходження ФГВФО за підсумками року, за словами Берещенко, можуть досягати 7 млрд грн. Вона також повідомила, що в 2017 році Фонд планує серйозно збільшити обсяги надходжень.

"Складаючи план на цей рік, ми дивилися на надходження від продажу чотирьох категорій активів... По четвертій категорії активів - так звані "спецактиви" вартістю понад 50 млн грн - надходження в минулому році практично відсутні, оскільки більша частина цих великих кредитів були видані пов'язаним особам", - зазначила представник ФГВФО.

Берещенко розповіла, що в загальному кредитному портфелі, підконтрольному Фонду, обсяг великих кредитів становить близько 90 млрд грн, близько половини з яких - кредити пов'язаним особам, які видавалися під "дуті", або під неіснуючі застави, такі як "сміттєві" цінні папери.

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Нагадаємо, в кінці грудня Кабінет міністрів України прийняв рішення надати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) кредит у розмірі майже 8 млрд грн.

Раніше президент Української Національної Іпотечної Асоціації Сергій Волков у своїй статті для DT.UA писав, що Україна є останньою країною Європи, де відсутній механізм сек'юритизації проблемних кредитів.