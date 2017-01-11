Світовий банк прогнозує зростання економіки України на 2%

У звіті відзначено прогрес у реформуванні системи державних фінансів, і боргової політики.

Світовий банк прогнозує зростання ВВП України в 2017 році на рівні 2%

Світовий банк прогнозує зростання української економіки в 2017 році на рівні 2%, йдеться в доповіді "Глобальні економічні перспективи".

"ВВП України зростатиме на тлі поліпшення справ у сфері безпеки та результативності проведених реформ. Зростання в 2017 році очікується на рівні 2%, що незмінно порівняно з прогнозами червня 2016 року", - йдеться в документі.

Світовим банком також відзначено прогрес у реформуванні системи державних фінансів, боргової політики, реформування енергетичного та банківського секторів.

Раніше повідомлялося, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує зростання економіки України в 2017 році на рівні 3%.

У червні 2016 року Кабінет міністрів України затвердив бюджетну резолюцію на 2017 рік, яка передбачає зростання ВВП України в 2017 році на 3% і на 4% в 2018 і 2019 роках.