Суд почав розгляд справи про розтрату майна Одеського припортового заводу

Наступне засідання суд призначив на 5 квітня.
"В ході першого судового засідання суд розглянув заявлений стороною захисту відвід прокурора, в задоволенні якого відмовлено. Заявлені прокурором клопотання про обрання обвинуваченим запобіжних заходів та їх відсторонення на час судового розгляду від займаних посад повернуті прокурору як передчасно заявлені", - йдеться у повідомленні.
Наступне засідання по справі суд призначив на 5 квітня. Оскільки у відпустці перебувають два з трьох членів суддівської колегії.
Нагадаємо, Фонд державного майна України має намір знову виставити на продаж ОПЗ у грудні 2017 року.
Як відомо, ФДМ не зміг продати ОПЗ 18 липня 2016 року, оскільки жодна компанія не подала заявку для участі в конкурсі зі стартовою ціною 13,175 млрд грн (525 млн доларів). Послухавшись зарубіжних кредиторів, зокрема МВФ і ЄБРР, уряд України знизив стартову ціну ОПЗ в 2,5 рази, до 5,16 млрд грн (близько 200 млн доларів) і продовжило термін приватизації заводу. Однак конкурс з приватизації ОПЗ не відбувся з-за відсутності заявок компаній, які раніше виявляли інтерес до купівлі підприємства.
7 грудня 2016 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що невдалий повторний конкурс з продажу ОПЗ продемонстрував нездатність керівництва Фонду держмайна управляти державним майном. Крім того, в грудні група DCH харківського бізнесмена Олександра Ярославського заявила про зацікавленість в оренді ОПЗ.Інтерфакс-Україна