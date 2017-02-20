Суд почав розгляд справи про розтрату майна Одеського припортового заводу

Наступне засідання суд призначив на 5 квітня.

Суд приступив до розгляду справи про розтрату майна ОПЗ.

Шевченківський районний суд Києва 17 лютого приступив до розгляду кримінальної справи, по якій перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелому і перший заступник голови правління ПАТ "Одеський припортовий завод" Микола Щурик звинувачуються у розтраті майна хімічного підприємства в особливо великих розмірах, повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"В ході першого судового засідання суд розглянув заявлений стороною захисту відвід прокурора, в задоволенні якого відмовлено. Заявлені прокурором клопотання про обрання обвинуваченим запобіжних заходів та їх відсторонення на час судового розгляду від займаних посад повернуті прокурору як передчасно заявлені", - йдеться у повідомленні.

Наступне засідання по справі суд призначив на 5 квітня. Оскільки у відпустці перебувають два з трьох членів суддівської колегії.

Нагадаємо, Фонд державного майна України має намір знову виставити на продаж ОПЗ у грудні 2017 року.

Як відомо, ФДМ не зміг продати ОПЗ 18 липня 2016 року, оскільки жодна компанія не подала заявку для участі в конкурсі зі стартовою ціною 13,175 млрд грн (525 млн доларів). Послухавшись зарубіжних кредиторів, зокрема МВФ і ЄБРР, уряд України знизив стартову ціну ОПЗ в 2,5 рази, до 5,16 млрд грн (близько 200 млн доларів) і продовжило термін приватизації заводу. Однак конкурс з приватизації ОПЗ не відбувся з-за відсутності заявок компаній, які раніше виявляли інтерес до купівлі підприємства.

7 грудня 2016 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що невдалий повторний конкурс з продажу ОПЗ продемонстрував нездатність керівництва Фонду держмайна управляти державним майном. Крім того, в грудні група DCH харківського бізнесмена Олександра Ярославського заявила про зацікавленість в оренді ОПЗ.