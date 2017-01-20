Сорос спрогнозував майбутню волатильність на фондових ринках

Фінансист вважає, що реальність все ж повернеться і змінить ейфорію після перемоги Трампа.

Сорос вважає, що реалізм га біржах все ж змінить ейфорію

Американський мільярдер і фінансист Джордж Сорос прогнозує невизначеність та коливання світових фондових ринків в зв'язку з політикою обраного президента США Дональда Трампа.

За словами Сороса, після перемоги Трампа на фондових ринках була помітна ейфорія, однак незабаром їй на зміну прийде реальність.

Ейфорія, за словами фінансиста, мала місце, тому що "ринки бачать, що Трамп демонтує систему регулювання і знижує податки, що їх було мрією", — заявив Сорос. У той же час Трамп закликає до введення мит та виходу з угоди за Транстихоокеанскому партнерства, зазначив фінансист в інтерв'ю агентству Вloomberg під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"Я не думаю, що ситуація на (фондових) ринках буде дуже сприятливою. Зараз вони все ще святкують (перемогу Трампа), однак реалізм, коли він повернеться, візьме гору", - вважає мільярдер.

"Зараз невизначеність досягла піку. Я не думаю, що ринки будуть добре себе почувати", — зазначив Сорос.

Вloomberg з посиланням на Wall Street Journal повідомляє, що Сорос протягом декількох днів після перемоги Трампа на президентських виборах поніс втрати в розмірі близько 1 млрд доларів внаслідок несподіваних тенденцій на фондовому ринку.

Нагадаємо, що інавгурація Трампа відбудеться вже сьогодні, 20 січня, у Вашингтоні.