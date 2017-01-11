S&P вважає конвертацію облігацій Приватбанку вибірковим дефолтом

Дефолт є вибірковим, а не повним, оскільки держава відмовилася платити тільки власникам єврооблігацій Приватбанку.

За методологією S&P з Приватбанком трапився частковий дефолт phl.com.ua

S&P Global Ratings переглянуло рейтинги ПАТ КБ "Приватбанк" з рівня R (під наглядом органів державного регулювання) на SD - вибірковий дефолт (selective default).

Рейтингова дія обумовлена тим, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив про конвертацію в капітал Приватбанку трьох випусків сертифікатів участі в позиці (єврооблігацій), що перебувають в обігу. Це рішення послідувало за введенням тимчасової адміністрації в банку в кінці грудня 2016 року.

У S&P розглядають конвертацію боргу в капітал як вибірковий дефолт за зобов'язаннями банку, оскільки "власники облігацій не отримають виплат в рамках даної операції". При цьому аналітики агентства оцінюють цю ситуацію як вибірковий, а не загальний дефолт, оскільки відносно інших зобов'язань Приватбанку в даний час не був оголошений дефолт.

Кабінет міністрів України 18 грудня прийняв рішення про націоналізацію Приватбанку і купівлю Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн.

26 грудня Національний банк України підтвердив конвертацію єврооблігацій і облігацій субординованого боргу Приватбанку на загальну суму 595 млн доларів в капітал банку в ході націоналізації. Згідно з повідомленням НБУ, жодні виплати власникам облігацій здійснюватися не будуть.

Детальніше про процес і наслідки повної націоналізації Приватбанку читайте у статті Юрія Сколотяного "Про застави і заручників" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".