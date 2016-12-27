Росія підключила окупований Крим до своєї ГТС

На базі газу, що надходить до Криму, незабаром будуть створені дві електростанції потужністю 470 мегават, заявив російський президент.

Путін дав старт поставкам російського газу до Криму schlenger86 / Depositphotos

Росія ввела в експлуатацію"Краснодарський край - Крим", завершивши підключення анексованого півострова до своєї газотранспортної системи.

Як повідомляє прес-служба Адміністрації президента РФ, російський лідер Володимир Путін в режимі відеоконференції дав старт поставкам російського газу в Крим.

Про готовність почати поставки Путіну доповіли гендиректор "Чорноморнафтогазу" Ігор Шабанов та диспетчер Сергій Круліковський.

Російський президент в ході конференції заявив, що на основі газу, що надходить до Криму, незабаром будуть створені дві електростанції, які вирішать проблеми з енергопостачанням окупованого півострова.

"Як ви знаєте, у цьому році ми вже проклали один енергоміст, і на півострів подається електроенергія в обсязі 800 мегават. Але сьогоднішня подія – це ще один дуже серйозний і дуже важливий крок у розвитку Кримського півострова. На базі газу, що надходить до Криму, будуть збудовані найближчим часом, в 2017-2018 року, дві електростанції потужністю 470 мегават, які з лишком покриють всі поточні потреби і створять перспективний заділ на розвиток економіки і соціальної сфери Криму та Севастополя", – заявив він.

Раніше Ігор Маскалевич у своїй статті для DT.UA повідомляв, що Кремль банкрутить свою держкомпанію, щоб в обхід санкцій ввезти до Криму газові турбіни німецького концерну Siemens, призначені для нової електростанції.

Як зазначає автор, придумана Москвою схема по своїй суті дуже проста: закуплені у Siemens турбіни формально призначені не для Криму, а а для електростанції на Тамані біля станиці Раєвської, будівництво якої так і не було розпочато.

За словами Маскалевича, ініціативи російської сторони підігрують у Siemens. Концерн не хоче втрачати перспективний російський ринок, але й не хоче стикатися з наслідком порушення санкцій.

Детальніше про механізм з постачання в Крим європейського енергетичного обладнання в обхід санкцій читайте в статті Ігоря Маскалевича "Турбіни для Кримнаша".