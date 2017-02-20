Рівненська АЕС запустила третій енергоблок після планового ремонту

На сьогоднішній день працює 14 з 15 енергоблоків чотирьох українських АЕС.

На Рівненській АЕС відновив роботу третій енергоблок. UN Photo

Рівненська АЕС підключила третій блок до енергосистеми після завершення капітального планового ремонту, повідомила прес-служба держкомпанії "НАЕК "Енергоатом".

На сьогоднішній день працює 14 з 15 енергоблоків чотирьох діючих АЕС країни. На енергоблоці №3 Запорізької АЕС – 5-а доба капітального планового ремонту.

Диспетчерські графіки складають: для ЗАЕС – 4810 МВт, РАЕС – 2650 МВт, ЮУАЕС – 2440 МВт, ХАЕС – 2020 МВт.

Балансове обмеження на 6:00 20 лютого становить 1005 МВт. З балансовими обмеженнями працювали №6 ЗАЕС – 81%, №1 РАЕС – 51%, №1 ЮУАЕС – 50%. Показники радіаційного, протипожежного та екологічного стану на проммайданчиках усіх АЕС країни в межах норми.

Нагадаємо, Рівненська АЕС розташована на північному заході Рівненської області. На станції експлуатуються чотири енергоблоки сумарною потужністю - 2 835 МВт. "Енергоатом" є оператором всіх чотирьох діючих АЕС України, експлуатує 15 енергоблоків, встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.

Раніше міністерство екології опублікувало відео, на якому продемонстровано процес надвижения на 4-й енергоблок Чорнобильської атомної електростанції арки (нового безпечного конфайнмента) саркофага. Спорудження важить 36 тисяч тонн і є найбільшою подібною конструкцією в світі.

У січні – липні 2016 року виробництво електроенергії скоротилося на всіх АЕС, крім Хмельницької.