Рішення про подальшу долю ОПЗ приймуть до кінця тижня

Діяльність заводу на поточний момент є збитковою.

МЕРТ займається питанням ОПЗ Андрій Пишний / Facebook

Рішення про подальшу долю Одеського припортового заводу, приватизація якого до цих пір не відбулася, буде прийнято до кінця поточного тижня.

"Я дав доручення, зараз цим займається перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів. Вони провели кілька засідань робочої групи. Думаю, до кінця тижня він (Кубів – ред.) внесе пропозиції, які потрібно прийняти рішення, щоб врегулювати питання ОПЗ", – сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

Разом з тим, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розраховує прийняти рішення щодо подальшої роботи ОПЗ в середу.

"Три дні тому було проведено нараду під моїм головуванням по ОПЗ, де були залучені відповідні міністерства і НАК "Нафтогаз України". Завтра до обіду повинні бути економіко-фінансові розрахунки і буде прийнято рішення. Тут буде грати роль економіка і безпека, я б навіть сказав – безпека та економіка", - заявив глава відомства Степан Кубів на прес-конференції в Києві у вівторок.

Він також додав, що на сьогодні діяльність ОПЗ є збитковою.

очікуваної давно приватизації Одеського припортового заводу, так і не відбулося. Як відомо, ФДМ не зміг продати Одеський припортовий завод 18 липня, оскільки жодна компанія не подала заявку для участі в конкурсі зі стартовою ціною 13,175 млрд грн (525 млн доларів). Послухавшись зарубіжних кредиторів, зокрема МВФ і ЄБРР, уряд України знизило стартову ціну ОПЗ в 2,5 рази, до 5,16 млрд грн (близько $ 200 млн) і продовжило термін приватизації заводу.

Далі - конкурс з приватизації ОПЗ не відбувся через відсутність заявок компаній, раніше виявляли інтерес до покупки підприємства. 7 грудня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що невдалий повторний конкурс з продажу Одеського припортового заводу продемонстрував нездатність керівництва Фонду держмайна управляти державним майном. "Я б позвільняв всіх, хто управляє Фондом держмайна України. Якби це були мої повноваження, всі були б вже звільнені", - заявив Гройсман.