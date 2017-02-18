Рева пов'язав зростання дефіциту Пенсійного фонду в 2016 році зі зниженням ЄСВ

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Підвищення ЄСВ до 704 грн в місяць дозволить повною мірою забезпечити потреби Пенсійного фонду, вважають у Мінсоцполітики.

З 16 млн зайнятого населення України ЄСВ платять лише 10 млн Наталія Шевченко, DT.UA

Серйозне зростання дефіциту Пенсійного фонду в 2016 році пов'язане зі зниженням мінімального Єдиного соціального внеску (), вважає міністр соціальної політики Андрій Рева.

Коментар глави Мінсоцполітики з приводу виникнення дефіциту наводить у своїй статті для DT.UA Юлія Самаєва. За її словами, в 2015 році дефіцит ПФ становив 80 млрд грн. Причиною його виникнення в уряді визначили високі податки і знизили ЄСВ з 38 до 22%, однак розрахунок на детінізацію, зрештою, себе не виправдав.

"Звідки береться дефіцит? На 1 січня 2015 р. мінімальна пенсія становила 949 грн, мінімальна зарплата — 1218, мінімальний внесок тоді, при 38%, становив 462,8 грн на місяць. Це практично покривало потреби пенсійної системи. Що відбулося 2016-го? Мінімальна пенсія тоді була 1074 грн, мінімальна зарплата — 1378, а мінімальний внесок, після зниження ЄСВ, становив 303 грн. Очевидно, що коштів на все не вистачає. Бюджет ПФ торік був 257 млрд грн, з яких власних надходжень було 112 млрд, а ще 145 млрд — дотації з державного бюджету", - заявив Рева в коментарі DT.UA.

Міністр пояснив, що з 1 січня 2017 року, разом з мінімальною зарплатою був також підвищений й ЄСВ, що дозволить забезпечити потреби пенсійного фонду.

"При мінімальній пенсії 1247 грн і мінімальній зарплаті 3200 грн мінімальний внесок становитиме 704 грн на місяць. За нашими розрахунками, це дасть можливість повною мірою забезпечити потреби Пенсійного фонду й позбутися дефіциту. Коли ми починали реформування "мінімалки", насамперед думали саме про це. Мінімальна зарплата не тільки має відповідати реальному прожитковому мінімуму, вона ще й повинна корелювати з мінімальною пенсією", - підкреслив він.

За словами міністра, тим, хто вважає ЄСВ у 704 грн занадто високим, слід розуміти, що дане значення відповідає пенсії в 1247 грн. При цьому важливо донести до громадян, що якщо вони хочуть отримувати пенсію в 60 років, то повинні платити внески 35 років.

"Зараз у нас 12 млн пенсіонерів і 26 млн громадян працездатного віку. Із цих 26 мільйонів працездатних зайнятих (найманих співробітників і підприємців) 16 млн. Десь близько 2 млн — це безробітні за методикою Міжнародної організації праці. Де ще 8 млн, ніхто не знає. Можливо, у тіньовому секторі, можливо, на заробітках за кордоном. Але навіть не це бентежить, а те, що з працюючих 16 млн лише 10 млн платять ЄСВ. Знаєте, чому? Тому що кожен із них вважає, що коли йому виповниться 60 років, він усе одно одержить мінімальну пенсію.", - вказав Рева.

Як пише в своїй статті для DT.UA Юлія Самаєва, в Кабінеті міністрів хочуть вже дінця нинішнього року отримати за рахунок детінізації зарплат додаткові 40 млрд грн, необхідні для актуалізації пенсійних виплат

Детальніше про проблему актуалізації пенсійних виплат читайте в статті Юлії Самаєвої "(Не)гідна старість" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".