Регулятор підвищив тарифи "Укрпошти" в 1,5 рази

Дата введення в дію нових тарифів поки не названа.
Як зазначається у повідомленні, рівень підвищення тарифів у середньому становить 49,4%.
Рішення НКРЗІ подано на державну реєстрацію в Міністерство юстиції і набуде чинності з дня його офіційного опублікування.
Нагадаємо, що Укрпошта запропонувала підвищити тарифи на доставку листів на 60%.
Повідомлялося також, що в січні "Укрпошта"тимчасово призупинила прийом комунальних платежів на рахунку київського комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр". У компанії пояснили такий крок нерентабельністю.
1 червні 2016 року "Укрпошта" тестувала новий вид доставки посилок вагою до 3 кг. з допомогою дронов. Презентація технології відбулась в місті Буча під Києвом.DT.UA