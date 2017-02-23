Регулятор підвищив тарифи "Укрпошти" в 1,5 рази

Дата введення в дію нових тарифів поки не названа.

Тарифи «Укрпошти» зростуть на 50%. ktelegraf.com.ua

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, схвалила рішення "Укрпошти" про збільшення граничних тарифів на пересилання поштових карток, листів, бандеролей на 59,6% і пересилку посилок по Україні на 22,0%. Про це йдеться у повідомленні НКРЗІ.

Як зазначається у повідомленні, рівень підвищення тарифів у середньому становить 49,4%.

Рішення НКРЗІ подано на державну реєстрацію в Міністерство юстиції і набуде чинності з дня його офіційного опублікування.

Нагадаємо, що Укрпошта запропонувала підвищити тарифи на доставку листів на 60%.

Повідомлялося також, що в січні "Укрпошта"тимчасово призупинила прийом комунальних платежів на рахунку київського комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр". У компанії пояснили такий крок нерентабельністю.

1 червні 2016 року "Укрпошта" тестувала новий вид доставки посилок вагою до 3 кг. з допомогою дронов. Презентація технології відбулась в місті Буча під Києвом.