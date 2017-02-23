Рада планує спростити капіталізацію і реорганізацію банків

Більшість банків не виконує вимоги до капіталу. Процедуру збільшення капіталу планується спростити.

Рада хоче спростити життя банкірам

прийняла за основу проект закону "Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків". Законопроект №6010 підтримали 235 народних депутатів.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, на початок 2017 року майже дві третини банків не відповідають вимогам щодо розміру статутного капіталу відповідно до встановленого НБУ графіку приведення статутного капіталу банків у відповідність із законодавчими вимогами.

Законопроектом тимчасової дії до 1 серпня 2020 року пропонується зменшити строки розгляду документів та оптимізувати процедури капіталізації та реорганізації банків.

Також проектом планується врегулювати питання припинення здійснення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи. Це дозволить банкам, які не можуть виконати вимоги Національного банку України щодо капіталізації, залишити банківський ринок без навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

У жовтні 2016 року глава Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що більшість ліквідованих за період її роботи банків вже не мали активів. "Не шкодуйте про 82 банки, які ми вивели з ринку, як би боляче це не було. Тому що ці банки, на жаль, не були банками. З них 20 займалися просто відмиванням грошей, в інших банках просто не було абсолютно ніяких активів, тому що в їх вкладників просто ці активи вкрали", – сказала керівник НБУ.