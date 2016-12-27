Приватбанк знизив ставки за валютними депозитами з 1 січня 2017 року

Ставки за гривневими депозитами знизять з лютого.

З 2017 року Приватбанк змінить умови розміщення коштів на депозитних рахунках phl.com.ua

З 1 січня 2017 року ставки за новими депозитними вкладами в іноземній валютібуде знижено в середньому на 1-2%.

У прес-релізі банку, поширеному у вівторок, 27 грудня, сказано, що з початку 2017 року при розміщенні в Приватбанку валютного депозиту на рік базова ставка буде знижена до 8% річних у доларах сша та 7% річних у євро. Шестимісячні депозитні вклади 2017 приноситимкть вкладникам 7% річних у доларах і 6% річних у євро. Розміщення валютних вкладів строком на місяць принесе вкладникам відповідно 3,5% і 2% річних.

Ставки за гривневими депозитами в Приватбанку пообіцяли знизити з лютого 2017 року.

У той же час, для депозитів, відкритих до 1 січня 2017 року, діятимуть старі умови розміщення коштів.

Напередодні голова правління Приватбанку Олександр Шлапак повідомив про наміри топ-менеджменту банку знизити процентні ставки за депозитами.

"Я скажу відверто, що я б хотів їх знизити... оскільки ми сьогодні маємо ставки вище ринку". – зазначив голова правління, зявив, що високі ставки були пов'язані з проблемами ліквідності банку останнім часом.

Кабінет міністрів України 18 грудня прийняв рішення про націоналізацію Приватбанку і купівлю Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн. Кабмін також доручив Мінфіну випустити ОВДП на суму до 116,8 млрд грн терміном обігу до 15 років та відсотковою ставкою доходу не вище 10,5% річних з подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії Приватбанку.

22 грудня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) і Міністерство фінансів підписали договір про продаж 100% акцій ПАТ КБ "Приватбанк", у результаті чого власником 100% акцій банку стала держава в особі Міністерства фінансів України.

Детальніше про процес і наслідки повної націоналізації Приватбанку читайте у статті Юрія Сколотяного "Про застави і заручників" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".