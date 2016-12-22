Приватбанк має намір знизити ставки за депозитами

Держава гарантує вклади в Приватбанку на 100%, як і в Ощадбанку. Ставки більше не можуть бути такими високими.

Державний Приватбанк більше не хоче таких дорогих депозитів Приватбанк

Викуплений державою Приватбанк хотів би знизити ставки за депозитами, повідомив новий голова правління банку Олександр Шлапак.

На прес-конференції в Дніпрі Шлапак сказав, що поки рішення не прийнято. "Я скажу відверто, що я б хотів їх знизити... оскільки ми сьогодні маємо ставки вище ринку". За його словами, такі високі ставки були пов'язані з проблемами ліквідності банку останнім часом.

Він також пообіцяв, що "ніяких додаткових комісій вводитися не буде".

Шлапак зазначив, що банк має намір продовжувати розвивати традиційні продукти, а також поборотися за клієнтів в державному секторі.

"Другий (напрямок), враховуючи наш державний статус, я впевнений, що ми складемо гідну конкуренцію державним банкам по роботі з державними фінансами", - сказав він.

"Я думаю, що Приватбанк нікому не вдасться наздогнати і перегнати в найближчі роки", - додав Шлапак.

Кабінет міністрів України 18 грудня ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Як заявив заступник голови Національного банку України Олег Чурій, підрахунки економістів показали, що сума боргу в розрахунку на кожного українця збільшилася на 3 тис. грн. "Кожному націоналізація коштує 3 тисячі", - сказав він.

Слідкуйте за останніми новинами про перехід найбільшого банку України у власність держави -Націоналізація Приватбанку: головне.