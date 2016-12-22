Приватбанк має намір знизити ставки за депозитами

Держава гарантує вклади в Приватбанку на 100%, як і в Ощадбанку. Ставки більше не можуть бути такими високими.
На прес-конференції в Дніпрі Шлапак сказав, що поки рішення не прийнято. "Я скажу відверто, що я б хотів їх знизити... оскільки ми сьогодні маємо ставки вище ринку". За його словами, такі високі ставки були пов'язані з проблемами ліквідності банку останнім часом.
Він також пообіцяв, що "ніяких додаткових комісій вводитися не буде".
Шлапак зазначив, що банк має намір продовжувати розвивати традиційні продукти, а також поборотися за клієнтів в державному секторі.
"Другий (напрямок), враховуючи наш державний статус, я впевнений, що ми складемо гідну конкуренцію державним банкам по роботі з державними фінансами", - сказав він.
"Я думаю, що Приватбанк нікому не вдасться наздогнати і перегнати в найближчі роки", - додав Шлапак.
Кабінет міністрів України 18 грудня ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.
Як заявив заступник голови Національного банку України Олег Чурій, підрахунки економістів показали, що сума боргу в розрахунку на кожного українця збільшилася на 3 тис. грн. "Кожному націоналізація коштує 3 тисячі", - сказав він.
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