При зупинці транзиту через українську ГТС у Києва можуть виникнути проблеми з реверсом – експерти

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Сьогодні реверсом зі Словаччини до України поставляється саме транзитний газ з РФ.

Україні слід активніше інтегруватися до європейської енергетичної мережі ТАСС

У разі зупинкиросійського газу через українську газотранспортну систему, у країни можуть виникнути серйозні проблеми з газовими поставками з Європи по реверсу.

Про це в матеріалі для DT.UA пишуть Алла Єрьоменко, Леонід Уніговський та Євген Андріанов. На думку авторів, у світлі загроз російської сторони припинити транзит газу по українській ГТС з січня 2019 р., для України важливо створити умови для збільшення фізичних обсягів поставок газу на інших напрямках.

"При зупиненні транзиту газу через газотранспортну систему України у нас можуть виникнути серйозні проблеми і з реверсом. Тому так важлива інтеграція нашої ГТС в європейську мережу — створення умов для збільшення пропускних потужностей фізичного постачання природного газу в Україну і за іншими напрямками. Перш за все це будівництво нового інтерконектору Польща—Україна. Причому цей інтерконектор повинен бути готовий не пізніше січня 2019 р", – йдеться в статті.

Автори, аналізуючи якість палива, що йде транзитом та реверсом , газові баланси і потенціали транспортування газу, аргументовано доводять, що реверсом зы Словаччини (як найважливішого для країни напрямку), до України надходить саме транзитний газ з РФ.

За словами аналітиків, в жодній з сусідніх зі Словаччиною країн 9,7 млрд куб. м. газу для України сьогодні просто немає.

"Крім Росії, теоретично Словаччина могла б отримати таку кількість лише в Німеччині або через Німеччину від Норвегії. Ні Нідерланди, ні Велика Британія не мають таких вільних від контрактних зобов'язань обсягів газу. Але й Норвегія в цьому контексті проблематична, оскільки відчуває нині значні труднощі з експортним потенціалом (чим користується Росія). Про Алжир немає сенсу говорити, бо звідти газ імпортують Іспанія і Італія, та й відстань солідна, тобто транспортні витрати високі. Однак ні через Чехію, ні через Австрію Словаччина не могла доставити таку кількість природного газу внаслідок обмежень пропускної здатності по маршруту з Німеччини", – вказують автори.

На думку експертів, говорити про повну інтеграцію ГТС України у європейську мережу поки зарано, для цього необхідно розвивати спільні енергетичні проекти.

"Якщо ми хочемо дійсно стати рівноправним партнером на європейському ринку природного газу, нам потрібно активно розвивати спільні інфраструктурні проекти, забезпечуючи транспортування природного газу з використанням української газотранспортної системи як з Північно-Західної Європи в країни ЦСЄ і далі на Балкани, так і в зворотному напрямку. Також дуже важливо отримати — через газотранспортну європейську мережу — доступ до LNG-терміналів", – підсумовують експерти.

Нагадаємо, за даними "Укртрансгазу", транзит природного газу до Європи через українську ГТС за січень-жовтень 2016 року зріс на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 65,3 мільярда кубометрів.

Станом на 22 жовтня, Україна імпортувала рекордні обсяги газу зі Словаччини, які склали 42,016 млн куб. м.

Детальніше про вплив транзиту газу через Україну на імпорт до країни газу з Європи за реверсом читайте у статті Алли Єрьоменко, Леоніда Уніговського та Євгена Андріанова "Транзит і реверс: скуті одним ланцюгом?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".