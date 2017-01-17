Підйом популістів почався через глобальні зміни у сфері праці - експерти

На думку експертів, людям час звикати швидко пристосовуватися до змін і переходити з однієї галузі в іншу.

Популісти скористалися роздратованістю людей новими умовами. Oregon Public Broadcasting / @OPB

Глобалізація і технологічні зміни йдуть на користь країнам, що розвиваються, і дещо шкодять ринку праці розвинех країнам. Адже сьогодні спеціалістам не обов'язково перетинати кордони. Можна працювати на іноземні компанії, не покидаючи свою країну. Цим користуються фахівці у бідних країнах. Але в багатих країнах з'являється конкуренція, і певні люди втрачають роботу.

Про це на Всесвітньому економічному форумі в Давосі сказав професор міжнародної економіки і колишній радник президента США Джорджа Буша-старшого Річард Болдвін. Він зауважив, що глобальні процеси - це не єдина причина, чому люди в заможних країнах втрачають роботу. уже багато чинників насправді стоять за цим: кваліфікація, попит, старіння тощо. Коли люди втрачають роботу, урядам доводиться якийсь час дбати про них.

"Так роблять країни в Європі і Америці. Але все одно з'являються розлючені люди, які невдоволені допомогою уряду. Вони обирають популістів, політиків, які пропонують погані рішення, але грають на невдоволенні. І люди, розуміючи, що радикальна політика не допоможе їм і нічного не змінить у їхньому житті на краще, все одно обирають поганих лідерів. Ми вже таке бачили в історії. Так до влади прийшли комуністи і фашисти. Тому уряди повинні подумати, як краще подбати про своїх громадян", - пояснив експерт.

У свою чергу, колишній міністр економіки Нігерії і Нгохі Оконйо-Івеала, що сфера працевлаштування через новітні технології тепер дуже швидко змінюється. А дуже багато людей ще не адаптувалися до такої реальності.

"Потрібно нести повідомлення, що настав час пристосовуватися до змін. Це розуміють люди, народжені вже в 2000-х. Вони розуміють, що їм у професійному житті доведеться змінювати навички і професії, переходити в інші більш затребувані сфери", - сказала вона.

Раніше видання The Economist писало, що популісти змінюють ЄС навіть без перемоги на виборах. Насправді для них навіть краще не перемагати на виборах, щоб не втрачати підтримку виборців і мати право критикувати істеблішмент. Також The Economist писало, що в еру "пост-правди" брехня популістів може позбавити сенсу всю політичину систему. Зазвичай політики брехали для того, щоб створити хибне уявлення про світ. Але люди, такі як Трамп, брешуть не для цього. Вони не намагаються схилити на свій бік еліти чи виборців, а лише ствердити вигадані забобони.