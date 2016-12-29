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Підвищення ставки ФРС може скоротити приплив до України іноземних інвестицій – економіст

29 грудня в 09:32

У НБУ очікують зростання дефіциту поточного рахунку до 2,9 млрд доларів.

ФРС
Зміна ставки ФРС вдарить по сировинним економікам
Колаж ZN.UA
Підвищення процентної ставки американської ФРС до 0,75% може вдарити по українській економіці, скоротивши бізнесу та банкам доступ до іноземних інвестицій і кредитів.

Про це у своїй статті для DT.UA пише економіст Сергій Кораблін. За його словами, зміна ставки буде мати негативні наслідки для сировинних економік зі спекулятивними рейтингами, до числа яких належить і економіка України.

ідвищення ставки ФРС і очікування її подальшого зростання сприятимуть переорієнтації глобальних потоків капіталу на США. Для сировинних економік зі спекулятивними рейтингами, до яких належить і наша, це означає лише одне — ще менше іноземних інвестицій і кредитів.", - йдеться в статті.

Кораблін вказує, що сьогодні доступ українського бізнесу та банківського сектора і без того зведений до мінімуму, а дефецит поточного рахунку, згідно з прогнозами НБУ, в 2017 році зросте до 2,9 млрд доларів.

Автор зазначає, що зростання глобального попиту на долар незмінно спричиняє за собою падіння цін на експортовану Україною сировину.

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Нагадаємо, ФРС за підсумками грудневого засідання 14 грудня вперше в 2016 році підвищила базову процентну ставку - до 0,5-0,75% з попереднього значення 0,25-0,5%.

Після цього, курс долара по відношенню до світових валют оновив максимум за останні тринадцять років (у порівнянні з показником 2003 року). Підвищення відбулося на тлі планів Федеральної резервної системи США ще тричі підвищити процентну ставку в 2017 році.

Детальніше про перспективи української банківської системи в 2017 році читайте у статті Сергія Корабліна "Стара картина в новорічному інтер'єрі" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна економіка ФРС
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