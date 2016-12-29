Підвищення ставки ФРС може скоротити приплив до України іноземних інвестицій – економіст

У НБУ очікують зростання дефіциту поточного рахунку до 2,9 млрд доларів.

Зміна ставки ФРС вдарить по сировинним економікам Колаж ZN.UA

Підвищення процентної ставки американської ФРС до 0,75% може вдарити по українській економіці, скоротивши бізнесу та банкам доступ до іноземних інвестицій і кредитів.

Про це у своїй статті для DT.UA пише економіст Сергій Кораблін. За його словами, зміна ставки буде мати негативні наслідки для сировинних економік зі спекулятивними рейтингами, до числа яких належить і економіка України.

"Підвищення ставки ФРС і очікування її подальшого зростання сприятимуть переорієнтації глобальних потоків капіталу на США. Для сировинних економік зі спекулятивними рейтингами, до яких належить і наша, це означає лише одне — ще менше іноземних інвестицій і кредитів.", - йдеться в статті.

Кораблін вказує, що сьогодні доступ українського бізнесу та банківського сектора і без того зведений до мінімуму, а дефецит поточного рахунку, згідно з прогнозами НБУ, в 2017 році зросте до 2,9 млрд доларів.

Автор зазначає, що зростання глобального попиту на долар незмінно спричиняє за собою падіння цін на експортовану Україною сировину.

Нагадаємо, ФРС за підсумками грудневого засідання 14 грудня вперше в 2016 році підвищила базову процентну ставку - до 0,5-0,75% з попереднього значення 0,25-0,5%.

Після цього, курс долара по відношенню до світових валют оновив максимум за останні тринадцять років (у порівнянні з показником 2003 року). Підвищення відбулося на тлі планів Федеральної резервної системи США ще тричі підвищити процентну ставку в 2017 році.

Детальніше про перспективи української банківської системи в 2017 році читайте у статті Сергія Корабліна "Стара картина в новорічному інтер'єрі" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".