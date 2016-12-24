Під час переговорів щодо націоналізації Приватбанку з нього активно вимивалися кошти

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З банківської картки Коломойського списали 28 млн грн.

За кілька днів до націоналізації "Привату" його ліквідність суттєво скоротилася УНІАН

В ході переговорного процесу щодо, за участю його ключового акціонера Ігоря Коломойського, з установи почали активно виводитися кошти.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Юрій Сколотяний. За його словами, у загальному зменшенні клієнтських коштів дуже значна частка припадала на операції юридичних пов'язаних осіб.

"За даними DT.UA, за період з 16 по 19 грудня ц.р. валютна ліквідність банку скоротилася на 261 млн дол., а гривнева — на 729 млн. Причому істотний вплив на останню цифру мав не так відплив коштів вкладників, як перерахування пов'язаними особами НЗФ і ЗФЗ на суму 1,5 млрд грн. При цьому із загального зменшення клієнтських коштів на 6,4 млрд грн на частку юросіб припало 5,69 млрд, з яких 4,35 млрд у НБУ відносять на операції пов'язаних осіб.", - йдеться в статті.

У той же час, відтік коштів з рахунків фізичних осіб склав 723 млн грн.

"Відплив по коштах фізосіб, таким чином, становив 723 млн грн, з яких 28 млн було отримано в касі банку після списання з картки І.Коломойського. Дрібниця, а приємно?", - зазначає Сколотяний.

Автор вказує на те, що по внутрішніх рахунках банку також почався активний рух.

"При практично незмінному обсязі кредитного портфеля банком проводилися значні обсяги реструктуризації, погашення заборгованості і відновлення старих кредитів, що негативно впливали на якість активів. Є підозри про масове виведення кредитних застав", - пише оглядач.

На думку Сколотяного, дані факти стали для уряду "останньою краплею", що штовхнула його до рішення про повну, а не часткову націоналізацію.

22 грудня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) і Міністерство фінансів підписали договір про продаж 100% акцій ПАТ КБ "Приватбанк", в результаті чого власником 100% акцій банку стала держава в особі Міністерства фінансів України.

Кабінет міністрів України 18 грудня ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку. Згідно з рішенням, Міністерство фінансів викупить 100% його акцій за 1 грн. Після цього Мінфін візьме участь у капіталізації банку шляхом придбання акцій додаткової емісії. Кабмін також доручив Мінфіну випустити облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у розмірі до 116,8 млрд грн терміном обігу до 15 років і процентною ставкою доходу на рівні не вище 10,5% річних з подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії Приватбанку.

Детальніше про процес і наслідки повної націоналізації "Приватбанку" читайте у статті Юрія Сколотяного "Про застави і заручників" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".