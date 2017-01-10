Під час голосування за бюджет Рада випадково ліквідувала податкову міліцію – депутат

протягом ночі депутати встигли ліквідувати податкову міліцію, так і не створивши фінансової поліції.

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Під час голосування за державний бюджет на 2017 рік депутати помилково підтримали норму прота вилучення відповідного розділу з Податкового кодексу з 1 січня, повідомила народний депутат від "Самопомочи", член парламентського комітету з питань податкової та митної політики Тетяна Острікова.

"Планувалося, що норма про ліквідацію податкової міліції набере чинності разом із новим законом про створення фінансової поліції, ймовірність прийняття якого цим складом Ради близька до нуля. Тобто ніколи. Так і голосувалося за цієї умови. Однак у законопроекті змінили номер пункту про податкову міліції, а в перехідних положеннях, що стосуються вступу в силу відповідних норм - номер змінити забули", – написала політик на своїй сторінці в Facebook ввечері у вівторок, 10 січня.

Депутат уточнила, що йдеться про пункт 134 закону № 1797-VIII від 21 грудня 2016 года про внесення змін до Податкового кодексу України, який звучить так: "134. Розділ XVIII-2 виключити ". Але в перехідних положеннях як виняток помилково вказаний пункт 133 цього ж законопроекту.

"Пункту 134 немає в списку винятків, норми яких набирають чинності разом із законом про створення служби фінансових розслідувань. Це означає, що зараз немає правових підстав для діяльності податкової міліції, у неї немає законних прав та визначених законом повноважень... Де-юре, правовий статус податкової міліції поки - "поза законом". Де-факто, вона не ліквідована, співробітники не звільнені, виробництво не передані, продовжує свою діяльність", – підсумувала Острікова.

Нагадаємо, урядовий законопроект, що передбачає ліквідацію податкової міліції та створення Служби фінансових розслідувань, був внесений до Верховної Ради у серпні 2014 року, а вже в листопаді він був відкликаний.

Протягом 2014-2015 років екс-прем'єр Арсеній Яценюк неодноразово анонсував створення СФР та ліквідацію податкової міліції, однак практичних кроків за цим не послідувало.

Чинний міністр фінансів Олександр Данилюк в травні 2016 року пообіцяв ліквідувати податкову міліцію протягом декількох місяців.