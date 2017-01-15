Омелян зажадав у Бальчуна звіту про роботу "Укрзалізниці"

У Мініфраструктури мають намір розробити антикризовий план для компанії-перевізника.

Омелян очікував від Бальчуна кращих результатів роботи Прес-служба Кабміну України

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що керівництвомає відзвітувати про роботу компанії з травня 2016 року.

Омелян звернув увагу керівництва компанії на сигнали про негативну реакцію громадян на роботу залізниці. Іноді, за його словами, "УЗ" на ці зауваження реагує, іноді - ні.

"Я сподіваюся, що ми все ж таки проведемо детальний розбір польотів, зокрема, що відбувається і що сталося з часу призначення команди з травня 2016 року. Я б хотів, щоб ця професійна дискусія відбулася в січні, тому що зволікати далі – неможливо", – сказав міністр в ефірі телеканалу Espreso.TV у неділю, 15 січня.

Омелян пообіцяв, що після зустрічі з головою правління "УЗ" Войцехом Бальчуном буде розроблений антикризовий план дій, спрямованих на вирішення проблем, які виникають у клієнтів компанії-перевізника.



Відповідаючи на запитання про оцінку роботи Бальчуна, очільник Мінінфраструктури заявив, що він очікує від менеджменту "УЗ" "набагато кращого результату".

Неефективна логістика "Укрзалізниці" минулого року стала причиною багатомільярдних збитків України, оскільки підприємство не змогло повною мірою забезпечити транспортні потреби гірничо-металургійної та аграрної промисловості.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Олександр Артеменко. За його словами, вперше за всю свою історію "Укрзалізниця" не змогла забезпечити виконання заявок вантажовідправників і планів щодо завантаження експортних вантажів.

Детальніше про проблеми "Укрзалізниці" читайте у статті Олександра Артеменка "Навіщо потрібні кризові менеджери, коли в країні й так криза?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".