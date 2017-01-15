Топ Новини
<
>

Омелян зажадав у Бальчуна звіту про роботу "Укрзалізниці"

15 січня в 23:54

У Мініфраструктури мають намір розробити антикризовий план для компанії-перевізника.

1Омелян Владимир Омелян1_2
Омелян очікував від Бальчуна кращих результатів роботи
Прес-служба Кабміну України
Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що керівництво "Укрзалізниці" має відзвітувати про роботу компанії з травня 2016 року.

Омелян звернув увагу керівництва компанії на сигнали про негативну реакцію громадян на роботу залізниці. Іноді, за його словами, "УЗ" на ці зауваження реагує, іноді - ні.

"Я сподіваюся, що ми все ж таки проведемо детальний розбір польотів, зокрема, що відбувається і що сталося з часу призначення команди з травня 2016 року. Я б хотів, щоб ця професійна дискусія відбулася в січні, тому що зволікати далі – неможливо", – сказав міністр в ефірі телеканалу Espreso.TV у неділю, 15 січня.

Омелян пообіцяв, що після зустрічі з головою правління "УЗ" Войцехом Бальчуном буде розроблений антикризовий план дій, спрямованих на вирішення проблем, які виникають у клієнтів компанії-перевізника.

Відповідаючи на запитання про оцінку роботи Бальчуна, очільник Мінінфраструктури заявив, що він очікує від менеджменту "УЗ" "набагато кращого результату".

Читайте також: Омелян назвав заяви Балчуна про підвищення залізничних тарифів спекулятивними

Неефективна логістика "Укрзалізниці" минулого року стала причиною багатомільярдних збитків України, оскільки підприємство не змогло повною мірою забезпечити транспортні потреби гірничо-металургійної та аграрної промисловості.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Олександр Артеменко. За його словами, вперше за всю свою історію "Укрзалізниця" не змогла забезпечити виконання заявок вантажовідправників і планів щодо завантаження експортних вантажів.

Детальніше про проблеми "Укрзалізниці" читайте у статті Олександра Артеменка "Навіщо потрібні кризові менеджери, коли в країні й так криза?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: Еспресс TV
Читайте також
Теги Омелян Бальчун Укрзалізниця Мінінфраструктури
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.67
EUR 29.50
Останні новини