НБУ знову опустив офіційний курс гривні нижче 27 грн/долар

Вартість долара склала 27,0251 грн.

Долар подорожчав на 11 копійок Нацбанк України/Facebook

27,0251

встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 10 лютого, на рівнігрн/$, знизивши його на 11 копійок порівняно з попереднім робочим днем ( 26,9124грн/$ у четвер, 9 лютого).

Курс євро встановлений на рівні 28,8952 грн/євро (9 лютого - 28,7021 грн), 10 рублів – 4,5787грн/рубль (9 лютого - 4,5221 грн).

Голова НБУ Валерія Гонтарева вважає реалістичним у 2017 році курс гривні 27,2 грн/долар."Курс, закладений у бюджет абсолютно реалістичний. Всі ці цифри вже обговорювалися з міжнародними експертами, і ми вважаємо, що це абсолютно реалістичні цифри", - сказала вона.

Гонтарева допустила, що курс гривні може і не досягти показника 27 грн/долар. "Це можливо і залежить від стану нашого платіжного балансу. Курс - це дзеркало того, що відбувається в економіці. Сьогодні країна бачить, що ми живемо зі стабільною макроекономічною ситуацією", - додала глава НБУ.

Історичний мінімум офіційної гривні на рівні 30,0101 грн/$ був зафіксований 26 лютого 2015 року.