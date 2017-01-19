Топ Новини
<
>

НБУ зміцнив офіційний курс гривні до 27,49 грн/долар

19 січня в 09:16

Долар подешевшав на 13 копійок.

гривня1 гривни1 деньги1
Гривня зросла до долара на 13 копійок
Нацбанк України/Facebook
Нацбанк України встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 19 січня, на рівні 27,4918грн/$, таким чином зміцнивши його ще на 13 копійок порівняно з попереднім робочим днем (27,6297 грн/$ у середу, 18 січня).

Курс євро встановлений на рівні 29,3173 грн/євро (18 січня - 29,5196 грн), 10 рублів – 4,6452 грн/рубль (18 січня - 4,6514 грн).

Голова НБУ Валерія Гонтарева вважає реалістичним у 2017 році курс гривні 27,2 грн/долар."Курс, закладений у бюджет абсолютно реалістичний. Всі ці цифри вже обговорювалися з міжнародними експертами, і ми вважаємо, що це абсолютно реалістичні цифри", - сказала вона.

Гонтарева допустила, що курс гривні може і не досягти показника 27 грн/долар. "Це можливо і залежить від стану нашого платіжного балансу. Курс - це дзеркало того, що відбувається в економіці. Сьогодні країна бачить, що ми живемо зі стабільною макроекономічною ситуацією", - додала глава НБУ.

Читайте також: Рада НБУ оголосила девальвацію гривні тимчасовим явищем

Історичний мінімум офіційної гривні на рівні 30,0101 грн/$ був зафіксований 26 лютого 2015 року.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги курс НБУ Гонтарева долар
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.49
EUR 29.32