НБУ згладив падіння гривні новою формою валютної інтервенції

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Регулятор вперше продав валюту за запитом банків про найкращий курс.

НБУ використав новий вид валютної інтервенції Нацбанк України / Flickr у п'ятницю вперше здійснив валютну інтервенцію за новою формою - запитом про найкращий курс, що передбачено Стратегією валютних інтервенцій на 2016-2020 роки.

"Національний банк вийшов на ринок з інтервенцією в цій формі для згладжування надмірних коливань, обумовлених часовими факторами. Обсяг інтервенції склав до 10 млн. доларів. Середньозважений курс, за яким була проведена інтервенція, склав 27,687 гривень за один долар", – зазначено в повідомленні НБУ.

Згідно нової форми інтервенції Нацбанк здійснює у банків запит про ціну на купівлю/продаж іноземної валюти через торговельно-інформаційні системи Bloomberg і Reuters, і, отримавши пропозиції банків, укладає договір з тим з них, який запропонував найкращу ціну.

На початку січня НБУ повідомив, що відібрав 20 банків, які можуть брати участь у першому кварталі 2017 року в цій новій формі валютної інтервенції.

Нацбанк оцінив результативність нової форми валютної інтервенції і планує надалі при необхідності застосовувати цей інструмент для згладжування надмірних коливань на валютному ринку.

"Валютна інтервенція у формі запиту про найкращий курс виявилася ефективною: внаслідок її проведення гривня на торгах перестала втрачати позиції, і торги завершилися на позначці 27,60/27,70 гривень за долар", - повідомив в релізі директор департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко.

НБУ продовжуватиме проводити інтервенції у формі валютного аукціону. За даними регулятора, обсяг міжнародних резервів на початок січня становив 15,5 мільярдів доларів, чого достатньо як для валютних інтервенцій для згладжування курсу, так і для виконання зобов'язань уряду і НБУ.

НБУ повідомив, що з метою запобігання надмірного коливання обмінного курсу гривні він здійснив чистий продаж іноземної валюти на суму 70,1 мільйонів доларів включно з аукціоном в п'ятницю.

Національний банк України раніше повідомив, що зараз на ринку існує недостатня пропозиція іноземної валюти і оголосив про продаж на міжбанку $ 100 мільйонів.

НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 13 січня, на рівні 27,2516 грн/$, таким чином знизивши його на 14 копійок в порівнянні з попереднім робочим днем (27,1131 грн/$ у четвер, 12 січня).