НБУ визнав неплатоспроможним "Платинум Банк"

Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладів у обсязі близько 4,8 млрд грн.

"Платинум Банк" визнано неплатоспроможним

Нацбанк України прийняв рішення №14-рш/БТ "Про віднесення ПАТ "Платинум Банк" (Київ) до категорії неплатоспроможних".

"Cтаном на 1 січня 2017 банк не досяг позитивного значення капіталу", – відзначає регулятор на офіційному сайті.

Згідно з результатами діагностичного обстеження "Платинум Банку" в першій половині 2016 року був затверджений необхідний обсяг докапіталізації, щоб виконати загальну для всіх банків другої двадцятки за розміром активів норм про вихід на позитивне значення регулятивного капіталу станом на 1 січня 2017 року.

Згідно з релізом, "Платинум Банк"подав у Національний банк план реструктуризації, який передбачав виконання низки заходів з метою докапіталізації банку, і протягом 2016 керівництво і власники істотної участі банку вживали заходів для виконання вимог щодо докапіталізації. Зокрема, шляхом погашення кредитів позичальників - пов'язаних осіб, надання безповоротної фінансової допомоги від акціонера, збільшення обсягу забезпечення за кредитами, уточнює НБУ.

Центробанк зазначає, що 97% (197 тис. осіб) всіх вкладників "Платинум Банку" отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму 200 тис. грн. Всього, за даними Нацбанку, Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладів у обсязі близько 4,8 млрд грн.

"Платинум Банк" (Platinum Bank, раніше - Міжнародний іпотечний банк) створений у 2005 році. На 1 липня 2016 року банк займав 23-е місце за розміром активів (7,486 млрд грн) серед 108 діючих в країні. Збитки банку за підсумками дев'яти місяців (січень-вересень) склав 333,9 млн грн, збільшившись за рік удвічі.

Статутний капітал банку на 1 жовтня становив 817,282 млн грн, власний капітал склав "мінус" 162,539 млн грн, тоді як за станом на початок року цей показник був позитивним і становив 171,460 млн грн

Згідно з останньою інформацією банку станом на 11 жовтня 2016 року, Р. Гуртовий Дмитро Зінков, американці Девід Холперт (David Hаlpert) і Борис Голдстайн (Boris Goldstein), англієць Пол Гилхем (Paul Gillham), серби Маджид Душан Пажич (Madjid Dusan Paji'c), Марко Мичанович (Marko Mi'canovi'c) і Міліка Костіс (Milica Kostic), кіпріоти Хрисостомос Софоклеус (Chrysostomos Sofokleous) і Марінос Л. Каридас (Marinos L. Karydas), а також Пол Мусел (Paul Mousel) з Люксембургу були кінцевими власниками PT Platinum Public. Остання, у свою чергу, була єдиним безпосереднім акціонером ПлатинумБанка. Кожному із зазначених осіб опосередковано через офшори належало від 7,91% до 9,9% акцій банку.

Разом з тим, НБУ вважає одеського бізнесмена Бориса Кауфмана власником істотної участі в київському "Платинум Банку". Таке рішення в НБУ прийняли на підставі його впливу на управління та діяльність банку.

Раніше DT.UA прогнозувало призанание "Платинум Банку" неплатоспроможним. Згідно з отриманими редакцією результатами стрес-тестування він вимагав колосальної докапіталізації.

Банки, що не виконують програму докапіталізації – виводяться з ринку. Що і сталося з двома іншими установами, що мають поряд з "Платинумом" негативний капітал – "Артемом" і "Трастом".

Детальніше читайте в матеріалі Романа Івченка "Платиновий унікум" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".