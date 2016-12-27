НБУ видав Приватбанку ще один кредит на 10 млрд грн

Термін кредиту, процентна ставка та застава належать до банківської таємниці, заявили в НБУ.
"Такі параметри кредиту, як його термін, процентна ставка та застава належать до банківської таємниці, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".", - йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.
Кабінет міністрів України 18 грудня прийняв рішення про націоналізації Приватбанку і купівлю Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн.
20 грудня Національний банк надав ПАТ КБ "Приватбанк" кредит рефінансування на 15 млрд грн. Кредит надано за ставкою 16% річних на термін до 30 грудня 2016 року.
Детальніше про процес і наслідки повної націоналізації Приватбанку читайте у статті Юрія Сколотяного "Про застави і заручників" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA