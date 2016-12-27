НБУ видав Приватбанку ще один кредит на 10 млрд грн

Термін кредиту, процентна ставка та застава належать до банківської таємниці, заявили в НБУ.

НБУ відмовився розкривати умови рефінансування Приватбанку Нацбанк України / Flickr

Національний банк 22 грудня надав ПАТ КБ "Приватбанк" кредит рефінансування на 10 млрд грн для підтримки ліквідності банку.

"Такі параметри кредиту, як його термін, процентна ставка та застава належать до банківської таємниці, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".", - йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.

Кабінет міністрів України 18 грудня прийняв рішення про націоналізації Приватбанку і купівлю Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн.

20 грудня Національний банк надав ПАТ КБ "Приватбанк" кредит рефінансування на 15 млрд грн. Кредит надано за ставкою 16% річних на термін до 30 грудня 2016 року.

Детальніше про процес і наслідки повної націоналізації Приватбанку читайте у статті Юрія Сколотяного "Про застави і заручників" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".