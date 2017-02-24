НБУ трохи укріпив офіційний гривню наприкінці тижня

Долар подешевшав ще на 7 копійок.

НБУ ще більше підвищив офіційну гривню rossandhelen / Depositphotos

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встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 24 лютого, на рівнігрн/$, підвищивши його на 7 копійок порівняно з попереднім робочим днем ( 26,9728 грн/$ у четвер, 23 лютого).

Курс євро встановлений на рівні 28,4480грн/євро (23 лютого - 28,3565 грн), 10 рублів – 4,6813грн/рубль (23 лютого - 4,6929 грн).

Голова НБУ Валерія Гонтарева вважає реалістичним у 2017 році курс гривні 27,2 грн/долар."Курс, закладений у бюджет абсолютно реалістичний. Всі ці цифри вже обговорювалися з міжнародними експертами, і ми вважаємо, що це абсолютно реалістичні цифри", - сказала вона.

Гонтарева допустила, що курс гривні може і не досягти показника 27 грн/долар. "Це можливо і залежить від стану нашого платіжного балансу. Курс - це дзеркало того, що відбувається в економіці. Сьогодні країна бачить, що ми живемо зі стабільною макроекономічною ситуацією", - додала глава НБУ.

Історичний мінімум офіційної гривні на рівні 30,0101 грн/$ був зафіксований 26 лютого 2015 року.