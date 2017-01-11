НБУ скасував свою вимогу до банків збільшити капітал до 300 млн грн до 11 січня

Рік тому Нацбанк зобов'язав банки знайти додаткові гроші. В останній день рішення скасували.

НБУ скасував свою постанову про збільшення капіталу банків Нацбанк України / Flickr

Національний банк України скасува свою постанову від 4 лютого 2016 року № 58 "Про збільшення капіталу банків України".

У скасованому документі містилася вимога до банків привести свій капітал до наступних значень:

120 млн грн - до 17 червня 2016 року;

300 млн грн - до 11 січня 2017 року;

400 млн грн - до 11 січня 2018 року;

450 млн грн - до 11 січня 2019 року;

500 млн грн - до 11 липня 2024 року.

У жовтні глава Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що більшість ліквідованих за період її роботи банків вже не мали активів. "Не шкодуйте про 82 банки, які ми вивели з ринку, як би боляче це не було. Тому що ці банки, на жаль, не були банками. З них 20 займалися просто відмиванням грошей, в інших банках просто не було абсолютно ніяких активів, тому що в їх вкладників просто ці активи вкрали", – сказала керівник НБУ.

10 січня НБУ визнав не платоспроможним "Платинум Банк", оскільки за станом на 1 січня 2017 року банк не досяг позитивного значення капіталу.