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Нацбанк зобов'язав операторів вести реєстр пунктів прийому та виплати готівки, і розширив свої можливості по проведенню перевірок.

НБУ посилив контроль над платіжними системами. Нацбанк України / Flickr

Національний банк України ввів ряд нових вимог для посилення нагляду за роботою платіжних систем, їх учасників та операторів послуг платіжної інфраструктури, повідомляє прес-служба регулятора.

Нові вимоги закріплені в постанові правління НБУ "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Нацбанку України" №11 від 13 лютого 2017 року, яка набирає чинності з 17 лютого 2017 року.

Документ зобов'язує платіжні системи контролювати діяльність своїх учасників, вести реєстр пунктів прийому та виплати готівкових грошей, зберігати інформацію про кожну операцію з переказу коштів, реєструвати звернення користувачів, надавати учасникам інформацію від НБУ.

Регулятор також отримав великі можливості щодо проведення планових та позапланових перевірок об'єктів нагляду. Зокрема, Нацбанк зможе проводити позапланові перевірки, щоб упевнитися в прийнятті об'єктом перевірки заходів щодо усунення виявлених раніше порушень законодавства України, за які регулятором були застосовані до нього заходи впливу.

На сьогоднішній день в Україні зареєстровано 22 внутрішньодержавні та міжнародні платіжні системи резидентів, 10 внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем-нерезидентів, 13 внутрішньобанківських платіжних систем та 16 операторів послуг платіжної інфраструктури.

Нагадаємо, що раніше НБУ розробив законопроект щодо врегулювання діяльності електронних платіжних систем, який зареєстрований у Верховній Раді 4 листопада 2016 року.

Як писав у статті для ZN.UA Артем Святненко: "Часи змінилися, серйозно вплинувши на суми грошових переказів, їх географію, способи передачі і тарифи. На сьогоднішній день для громадян України вже існують сотні способів переказу грошових коштів".

Детальніше про те, як швидше і вигідніше переслати гроші без відкриття рахунку, читайте в статті "Національні особливості грошових переказів" у тижневику "Дзеркало тижня Україна".