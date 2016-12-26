НБУ підтвердив конвертацію 600 млн доларів єврооблігацій Приватбанку в капітал

Весь Приватбанк був викуплений державою за 1 грн. Власники облігацій втратили свої папери.

Власники єврооблігацій Приватбанку (хто б вони не були) можуть забути про свої папери phl.com.ua

Національний банк України підтвердив конвертацію єврооблігацій і облігацій субординованого боргу Приватбанку на загальну суму 595 млн доларів в капітал банку в процесі націоналізації.

Як повідомляється на сайті НБУ, Приватбанк мав в обігу такі випуски облігацій: на суму 175 млн доларів за ставкою 10,875% з погашенням 28.02.2018, на суму 200 млн доларів за ставкою 10,25% з погашенням 23.01.2018, на суму 220 млн доларів за ставкою 11% (облігації субординованого боргу) з погашенням у 2021 році.

У повідомленні говориться, що облігації були випущені спеціальною компанією (SPV), зареєстрованою у Великій Британії, а надходження від розміщення облігацій були передані Приватбанку у формі позики.

Відповідно до статті 41.1 закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" зобов'язання Приватбанку перед SPV у період здійснення тимчасової адміністрації були обміняні на акції додаткової емісії банку. Перехід банку у державну власність і припинення тимчасової адміністрації відбулися 21 грудня 2016 року", - повідомили в НБУ.

Згідно з повідомленням, жодні виплати власникам облігацій здійснюватися не будуть.

Кабінет міністрів України 18 грудня прийняв рішення про націоналізації Приватбанку і купівлю Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн. Кабмін також доручив Мінфіну випустити ОВДП на суму до 116,8 млрд грн терміном обігу до 15 років та відсотковою ставкою доходу не вище 10,5% річних з подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії Приватбанку.

22 грудня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) і Міністерство фінансів підписали договір про продаж 100% акцій ПАТ КБ "Приватбанк", в результаті чого власником 100% акцій банку стала держава в особі Міністерства фінансів України.

Детальніше про процес і наслідки повної націоналізації Приватбанку читайте у статті Юрія Сколотяного "Про застави і заручників" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".