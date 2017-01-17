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Наприкінці 2016 року споживчі настрої українців покращилися

17 січня в 16:12

Майже всі складові індексу показали позитивну динаміку, найбільше зросли індекси очікуваного розвитку економіки країни та очікуваних змін особистого матеріального становища.

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Значення індексу очікувань розвитку економіки сягнуло максимуму за останні два роки
Андрій Товстиженко, ZN.UA
У грудні 2016 року споживчі настрої українців поліпшилися: індекс споживчих настроїв (ІСН) зріс на 9,7 п. порівняно із показником листопада та встановився на позначці 57,1, свідчать дані дослідження споживчих настроїв в Україні, яке щомісяця здійснює GfK Ukraine.

Індекс поточного становища (ІПС) збільшився на 6,7 п. – до рівня 53,4. У грудні очікування українців щодо можливого безробіття дещо погіршилися: індекс очікуваної динаміки безробіття встановився на позначці 145.2, що на 1.3 п. вище, ніж у листопаді. Разом з тим покращився індекс інфляційних очікувань: показник у грудні склав 186,3, це на 3,9 п. нижче листопадового показника. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців в грудні оптимістичні: індекс девальваційних очікувань зменшився на 6,1 п. - до значення 158,5.

"Зазвичай у грудні споживчий оптимізм зростає. У грудні 2016 року порівняно до листопада найбільше зріс індекс очікувань розвитку економіки у наступні п'ять років, що може свідчити про відновлення довіри до влади. Значення цього індексу сягнуло максимуму за останні два роки", - коментують аналітики GfK Ukraine.

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Як свідчать дані опитування керівників підприємств, які НБУ провів у III кварталі 2016 року, більшість респондентів (68,4%) прогнозують, що обмінний курс гривні до долара в наступні 12 місяців буде в діапазоні 26-30 грн/долар. Середнє значення прогнозованого курсу склало 28,03 грн/долар.

За матеріалами: DT.UA
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Теги індекс очікування безробіття економіка
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