Наприкінці 2016 року споживчі настрої українців покращилися

Майже всі складові індексу показали позитивну динаміку, найбільше зросли індекси очікуваного розвитку економіки країни та очікуваних змін особистого матеріального становища.

Значення індексу очікувань розвитку економіки сягнуло максимуму за останні два роки Андрій Товстиженко, ZN.UA

У грудні 2016 рокуполіпшилися: індекс споживчих настроїв (ІСН) зріс на 9,7 п. порівняно із показником листопада та встановився на позначці 57,1, свідчать дані дослідження споживчих настроїв в Україні, яке щомісяця здійснює GfK Ukraine.

Індекс поточного становища (ІПС) збільшився на 6,7 п. – до рівня 53,4. У грудні очікування українців щодо можливого безробіття дещо погіршилися: індекс очікуваної динаміки безробіття встановився на позначці 145.2, що на 1.3 п. вище, ніж у листопаді. Разом з тим покращився індекс інфляційних очікувань: показник у грудні склав 186,3, це на 3,9 п. нижче листопадового показника. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців в грудні оптимістичні: індекс девальваційних очікувань зменшився на 6,1 п. - до значення 158,5.

"Зазвичай у грудні споживчий оптимізм зростає. У грудні 2016 року порівняно до листопада найбільше зріс індекс очікувань розвитку економіки у наступні п'ять років, що може свідчити про відновлення довіри до влади. Значення цього індексу сягнуло максимуму за останні два роки", - коментують аналітики GfK Ukraine.

Як свідчать дані опитування керівників підприємств, які НБУ провів у III кварталі 2016 року, більшість респондентів (68,4%) прогнозують, що обмінний курс гривні до долара в наступні 12 місяців буде в діапазоні 26-30 грн/долар. Середнє значення прогнозованого курсу склало 28,03 грн/долар.