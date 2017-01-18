Наглядову раду Приватбанку очолив турецький фінансист Акчакоча

За словами міністра фінансів України Данилюка, Акчакоча допоміг Туреччині подолати фінансову кризу.

Приватбанк сформував новий спостережну Раду phl.com.ua

Наглядова рада Приватбанку 17 січня обрала своїм головою турецького фінансиста Енгіна Акчакочу.

"Упевнений, Енгін Акчакоча, який обраний головою ради прекрасно впорається з новими обов'язками. Енгін є легендарним банкіром, який свого часу допоміг Туреччини подолати фінансову кризу, а сьогодні буде допомагати відбудувати найбільший банк в державі", - повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк на своїй сторінці в Facebook.

"Новий наглядова рада державного Привату сформований з найкращих світових професіоналів, і більшість у ній складають іноземці та представники міжнародних фінансових організацій. І найголовніше, що новий наглядова рада є дійсно незалежним", - зазначив Данилюк.

Кабінет міністрів України на засіданні у неділю, 18 грудня, ухвалив рішення про націоналізацію ПАТ "Приватбанк".

Слідкуйте за останніми подробицями переходу банку у держвласність у онлайн-трансляції DT.UA - Націоналізація Приватбанку: головне.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що Кабмін готується до націоналізації "Приватбанку". Також повідомлялося, що бізнесмен Ігор Коломойський та інші акціонери "Приватбанку" погодилися з необхідністю його націоналізації.