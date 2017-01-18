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Наглядову раду Приватбанку очолив турецький фінансист Акчакоча

18 січня в 08:04

За словами міністра фінансів України Данилюка, Акчакоча допоміг Туреччині подолати фінансову кризу.

 

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Приватбанк сформував новий спостережну Раду
phl.com.ua
Наглядова рада Приватбанку 17 січня обрала своїм головою турецького фінансиста Енгіна Акчакочу.

"Упевнений, Енгін Акчакоча, який обраний головою ради прекрасно впорається з новими обов'язками. Енгін є легендарним банкіром, який свого часу допоміг Туреччини подолати фінансову кризу, а сьогодні буде допомагати відбудувати найбільший банк в державі", - повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк на своїй сторінці в Facebook.

"Новий наглядова рада державного Привату сформований з найкращих світових професіоналів, і більшість у ній складають іноземці та представники міжнародних фінансових організацій. І найголовніше, що новий наглядова рада є дійсно незалежним", - зазначив Данилюк.

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Кабінет міністрів України на засіданні у неділю, 18 грудня, ухвалив рішення про націоналізацію ПАТ "Приватбанк".

Слідкуйте за останніми подробицями переходу банку у держвласність у онлайн-трансляції DT.UA - Націоналізація Приватбанку: головне.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що Кабмін готується до націоналізації "Приватбанку". Також повідомлялося, що бізнесмен Ігор Коломойський та інші акціонери "Приватбанку" погодилися з необхідністю його націоналізації.

Детальніше про сценарії та проблеми націоналізації "Приватбанку" читайте в статті Юлії Самаєвої ""Приват" — держава: за хід до мату" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

 

За матеріалами: DT.UA
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