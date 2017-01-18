Наглядову раду Приватбанку очолив турецький фінансист Акчакоча

За словами міністра фінансів України Данилюка, Акчакоча допоміг Туреччині подолати фінансову кризу.
"Упевнений, Енгін Акчакоча, який обраний головою ради прекрасно впорається з новими обов'язками. Енгін є легендарним банкіром, який свого часу допоміг Туреччини подолати фінансову кризу, а сьогодні буде допомагати відбудувати найбільший банк в державі", - повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк на своїй сторінці в Facebook.
"Новий наглядова рада державного Привату сформований з найкращих світових професіоналів, і більшість у ній складають іноземці та представники міжнародних фінансових організацій. І найголовніше, що новий наглядова рада є дійсно незалежним", - зазначив Данилюк.
Кабінет міністрів України на засіданні у неділю, 18 грудня, ухвалив рішення про націоналізацію ПАТ "Приватбанк".
Слідкуйте за останніми подробицями переходу банку у держвласність у онлайн-трансляції DT.UA - Націоналізація Приватбанку: головне.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що Кабмін готується до націоналізації "Приватбанку". Також повідомлялося, що бізнесмен Ігор Коломойський та інші акціонери "Приватбанку" погодилися з необхідністю його націоналізації.
DT.UA