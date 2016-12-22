Наглядову раду "Приватбанку" буде представлено сьогодні ввечері

До наглядової ради банку увійдуть два державних представника, повідомив глава Мінфіну.

До наглядової ради "Приватбанку" увійдуть державні фахівці та незалежні експерти

Наглядову раду націоналізованого "Приватбанку" буде представлено сьогодні ввечері, заявив міністр фінансів Олександр Данилюк.

За його словами, до неї увійдуть державні фахівці, представники міжнародних організацій та незалежні експерти.

"Сформовано наглядову раду, ввечері ми представимо цю нову команду. До неї входять 2 члени від держави, інші будуть представниками міжнародних організацій, а також незалежні експерти, фахівці в банківській сфері. Така комбінація професійної наглядової ради з високим рівнем довіри, а також професійної команди, яка буде управляти безпосередньо банком, і є запорукою успіху в майбутньому", - цитує "112 Україна" його заяву на брифінгу 22 грудня.

22 грудня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) і Міністерство фінансів підписали договір про продаж 100% акцій ПАТ КБ "Приватбанк", в результаті чого власником 100% акцій банку стала держава в особі Міністерства фінансів України.

Кабінет міністрів України 18 грудня ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку. Згідно з рішенням, Міністерство фінансів викупить 100% його акцій за 1 грн. Після цього Мінфін візьме участь у капіталізації банку шляхом придбання акцій додаткової емісії. Кабмін також доручив Мінфіну випустити облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у розмірі до 116,8 млрд грн терміном обігу до 15 років і процентною ставкою доходу на рівні не вище 10,5% річних з подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії Приватбанку.