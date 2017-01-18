"Нафтогаз" не має наміру платити за новим рахунком "Газпрому" на $ 5,3 млрд

Сума нових вимог "Газпрому" в три рази перевершує вартість всього імпорту газу України за минулий рік.

"Нафтогаз" відмовився платити "Газпрому" 5 млрд долларів Андрій Товстиженко, DT.UA

НАК "Нафтогаз України" заявили, що не мають наміру оплачуватидоларів, виставлений "Газпромом" за принципом "бери або плати".

В повідомленні прес-служби компанії в Facebook вказується, що в 2016 році не замовляли та не отримували газу з РФ. Виставлена сума, при цьому, у три рази перевершує вартість всього газового імпорту за минулий рік.

"Газпром посилається на положення "бери або плати". Наша позиція залишається незмінною: арбітраж вирішить, чи має застосовуватись це положення", – наголошується в повідомленні.

Як зазначив директор з розвитку бізнесу НАК "Нафтогаз України" загальний імпорт газу в Україну в минулому році склав 1,6 млрд доларів.

"Газпром хоче отримати з Нафтогазу за газ у 2016 році - 5,3 млрд. дол. США. А ми заплатили за весь газ з Європи у 2016 році (а ми у 2016 році імпортували газ тільки з Європи) - 1,6 млрд.дол.", – зазначив він.

За його словами, якби Україна платила за цінами Газпрому, то її ВВП в 2016 році не виріс на 1,5%, а впав на 2,5%.

Напередодні російський "Газпром" висунув НАК "Нафтогаз України" рахунок за 2016 рік за невибірку газу в межах умови "бери або плати" на суму 5,3 млрд доларів.

30 вересня 2016 року "Нафтогаз" збільшив позовні вимоги до "Газпрому" до 28,3 млрд. Національний регулятор мав до ПАТ "Газпром" претензії щодо контракту на купівлю газу в сумі $ 18,1 млрд. З них суми $ 14,2 млрд стосувалася переплата за дорогий газ, закуплений Україною в період з 20 травня 2011 року по жовтень 2015 року. Вимоги за транзитним контрактом склали $ 10,2 млрд.

У свою чергу ПАТ "Газпром" висунув НАК "Нафтогазу України" претензії, що стосуються контракту на постачання газу:$ 29,2 млрд – санкції за принципом "бери або плати" за 2012-2014 роки та третій квартал 2015 року;$ 2,2 – спірна ціна на газ у четвертому кварталі 2013 року і другому - 2014 року. Вимоги за транзитним контрактом становили $ 6млн і стосувалися 5 млн куб. м. балансуючого газу.

"Нафтогаз України" за "транзитним" позовом вимагав передати його права та обов'язки за транзитним договором оператору ГТС – компанії "Укртрансгаз" відповідно до вимог Третього енергопакету, а також змінити методику розрахунку транзитного тарифу відповідно до європейських стандартів і положень енергетичного і антимонопольного законодавства України та ЄС.