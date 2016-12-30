"Нафтогаз" констатує зниження транзиту газу через завантаження OPAL

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"Газпром" робить цілеспрямовані дії щодо обмеження транзиту через українську газотранспортну систему, зазначили в НАК.

Майже всі додаткові обсяги газу пройшли через газопровід OPAL

НАК "Нафтогаз України" констатує зниження обсяг транзиту через газотранспортну систему (ГТС) країни після прийняття Європейською комісією рішення про розширення доступу "Газпрому" до газопроводу OPAL.

"Ситуація, що склалася, дає підстави вважати, що "Газпром" робить цілеспрямовані дії щодо обмеження транзиту через українську газотранспортну систему", - йдеться в повідомленні прес-служби НАК.

За даними прес-служби НАК, починаючи з 22 грудня використання маршруту Nord Stream-OPAL зросла на 41% – з 57,1 млн куб. м до 80,5 млн куб. м в добу, в той же час транспортування по ГТС України в напрямку Словаччини скоротився на 19% – з 148,9 млн куб. м до 120,8 млн куб. м.

Таким чином, добовий обсяг газу, сумарно транспортується обома маршрутами в Європу 22 і 28 грудня майже не змінився (206 млн куб. м і 201,3 млн куб. м), але відбувся значний перерозподіл на користь Nord Stream-OPAL.

"Дані ENTSOG дозволяють припустити взаємозв'язок між збільшенням використання OPAL і зменшенням транзиту Україною і Словаччиною. Це ставить під сумнів твердження про те, що рішення Єврокомісії про розширення доступу "Газпрому" до OPAL і відступ від стандартного європейського законодавства не приведуть до зменшення обсягів транзиту російського газу через територію України", - підкреслюють в НАК.

"Майже всі додаткові обсяги пройшли через газопровід OPAL. При цьому обсяг транзиту Україною за цей час значно скоротився, а щоденний загальний обсяг поставок газу в Європу двома маршрутами фактично не змінювався", - йдеться в повідомленні.

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23 грудня зуд ЄС призупинив рішення ЄК про доступ "Газпрому" до OPAL. Ожидается, що воно буде опубліковано до кінця року.

Як повідомлялося раніше, Польща звернулася до Європейського суду, щоб оскаржити рішення Європейської комісії про розширення доступу російської компанії "Газпром" до німецького газопроводу OPAL. У МЗС країни вважають, що відповідне рішення Єврокомісії робить її залежною від Росії і загрожує безпеці газових поставок у Центральну і Східну Європу.

Як наголошується в статті на сторінках тижневика "Дзеркало тижня. Україна", рішення Єврокомісії розширити доступ "Газпрому" до газопроводу OPAL завдасть значної шкоди не тільки газотранспортним позиціям України, а й стабільності і безпеці газозабезпечення держав Європейського Союзу. Те, що рішення ЄК, за словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, "стало шоком для нас", - півбіди. Хоча Україна і втрачає в такому випадку більш 420 млн дол. Щорічно від скорочення транзиту газу по своїй ГТС. Єврокомісія не просто створила прецедент виключення з правил Третього енергопакету, чого "Газпром" послідовно домагався з 2013 р. Рішення Єврокомісії щодо використання трубопроводу-відводу OPAL в інтересах російської газової монополії може стати вінцем (терновим) 18-річного періоду лібералізації європейського ринку газу.

Детальніше читайте в статті Ганни Лути "Обпалені "Газпромом".