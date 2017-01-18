Нафта дорожчає на заявах Китаю

Brent торгується на рівні 55,63 доларів за барель.

Нафта знову подорожчала OPEC

Світові ціни на нафту у середу, 18 січня, ростуть на заявах влади Китаю про очікуваннях скорочення видобутку і збільшення імпорту "чорного золота" в країну, свідчать дані торгів.

Станом на 06.59 за кивскому часу вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,29% - до 55,63 долара за барель. Ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,34% - до 52,66 долара за барель.

Напередодні Національна комісія з розвитку і реформ Китаю заявила про те, що до 2020 року видобуток нафти в країні, ймовірно, впаде на 7% порівняно з рівнем 2015 року, пише газета The Wall Street Journal. Таким чином, показник складе 4 мільйони барелів на день.

При цьому передбачається, що чистий імпорт "чорного золота" зросте на 5,3% в річному вираженні в 2017 році, до 8 мільйонів барелів на день. Газета зазначає, що в 2016 році показник досяг рівня в 7,65 мільйона барелів на день, що є історичним максимумом. Порівняно з попереднім роком показник зріс на 14%.

Наголошується, що в минулому році Китай задовольняв близько 64,8% своїх потреб у нафті з допомогою імпорту, і цей показник може збільшитися до 66,7% у 2017 році.

Підтримує нафтові ціни і домовленість входять і не входять в ОПЕК країн скоротити видобуток нафти. Раніше країни ОПЕК домовилася про скорочення видобутку нафти після року спорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.