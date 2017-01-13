Нафта дорожчає на новинах про скорочення видобутку в рамках угод ОПЕК

Brent подорожчала до 56 доларів за барель.

Brent зросла на 0,12% - до 56,06 долара за барель

Світові ціни на нафту у п'ятницю, 13 січня, злегка ростуть на заявах міністра енергетики рф Олександра Новака і міністра енергетики Саудівської Аравії Халіда аль-Фалиха про скорочення видобутку "чорного золота", свідчать дані торгів.

Станом на 07.21 за київським часом вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,12% - до 56,06 долара за барель. Ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,13% - до 53,08 долара за барель.

Новак в четвер заявив, що Росія приступила до зниження видобутку нафти в рамках угоди з нафтовидобувними країнами. Він також додав, що у перші 10 днів січня скорочення йшло з випередженням планів нафтових компаній.

Зроблені в середу коментарі міністра енергетики Саудівської Аравії Халіда аль-Фаліа також підтримали ціну "чорного золота". Фаліх заявив, що країна скоротила видобуток нафти до менш ніж 10 мільйонів барелів на день - 22-місячного мінімуму. Він додав, що в лютому королівство може урізати видобуток ще сильніше.

Раніше країни ОПЕК домовилася про скорочення видобутку нафти після року спорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.