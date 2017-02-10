Нафта дорожчає на даних про скорочення видобутку в рамках угод ОПЕК

На вартість "чорного золота" також вплинули здорожчання долара і дані про збільшення комерційних запасів у США.

Країни ОПЕК скорочують видобуток нафти, "чорне золото зростає у ціні lexaarts / Depositphotos

Світовіу п'ятницю, 10 лютого, слабо ростуть на тлі скорочення видобутку країнами ОПЕК та іншими державами в рамках раніше досягнутої угоди, свідчать дані торгів.

Станом на 7:15 вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,02% - до 55,63 долара за барель. Ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,04% - до 53,02 долара за барель.

На зростання вартості "чорного золота" також вплинуло здорожчання американського долара, яке спостерігалось кілька годин тому. Тієї самої валюти, в якій торгується нафта. Негативний вплив на торги мають також дані про збільшення комерційних запасів нафти в США (виключаючи стратегічний резерв).

Міненерго США в середу, 8 лютого, опублікувало дані, згідно з якими на момент завершення робочого тижня 3 лютого запаси збільшилися на 13,8 млн барелів - до 508,6 млн барелів. При цьому аналітики очікували зростання показника лише на 2,5 млн барелів - до 497,3 млн барелів.

"Незважаючи на долар, що зміцнився, і побоювання з приводу зростання виробничих запасів нафти в США, трейдери знову звернули увагу на скорочення видобутку ОПЕК", - цитує агентство "Рейтер" думку неназваних аналітиків банку ANZ.

Країни ОПЕК домовились про скорочення видобутку нафти після року переговорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.