Нафта дешевшає на даних про збільшення бурової активності в США

Brent знижувалася до 56,61 долара за барель.

Вартість Brent впала 56,61 долара за барель через збільшення кількості бурових установок у США

Світовіу понеділок, 13 лютого, падають на статистичних даних американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes про збільшення кількості бурових установок у США, свідчать дані торгів.

Станом на 7:47 вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,14% - до 56,61 долара за барель. Ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,19% - до 53,76 долара за барель.

Раніше, в п'ятницю, Baker Hughes опублікувала статистику по збільшенню кількості бурових установок у США. Як свідчать дані компанії, за підсумками робочого тижня, який закіничвся, кількість бурових установок в країні зросла на 12 штук, або на 1,6% - до 741 одиниці. При цьому кількість нафтових збільшилася на вісім одиниць або на 1,4% - до 591 штуки, а кількість газових на чотири одиниці, або на 2,8% - до 149 штук. У річному еквіваленті кількість бурових установок у США зросла на 200 штук, або на 36,97%.

Крім того, аналітики агентства "Рейтер" відзначають скептичні настрої з приводу скорочення видобутку нафти країнами ОПЕК, які панували на ринку раніше. Тим не менш, за даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), за перший місяць дії угоду ОПЕК було виконано на 90%. Рівень видобутку нафти в січні скоротився на 1 млн барелів на день, досягнувши позначки в 32,06 млн барелів на добу.

"Трейдери сьогодні перебувають в очікуванні публікації щомісячної доповіді ОПЕК", - повідомили агентству неназвані аналітики з банку ANZ.

Вони підкреслили, що нафта буде рости в ціні, якщо дані щодо скорочення її видобутку підтвердяться.

Країни ОПЕК домовились про скорочення видобутку нафти після року переговорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.