Нацбанк спростив зарубіжні операції українцям

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Зміни набирають чинності з 25 лютого.

Нацбанк спростив закордонні операції. Нацбанк України / Flickr переглянув підходи до ліцензування операцій фізичних осіб щодо розміщення коштів на закордонних рахунках і здійснення інвестицій за межі України. Про це йдеться в постанові НБУ №14 від 23 лютого.

Наголошується, що відтепер фізичні особи зможуть розміщувати на зарубіжних рахунках іноземну валюту з джерелом походження за межами України без індивідуальних ліцензій НБУ. Наприклад, без ліцензій НБУ українці зможуть розміщувати на зарубіжних рахунках кошти, отримані ними за межами України в якості заробітної плати, стипендій, пенсій, аліментів, дивідендів тощо.

Також фізичні особи зможуть без індивідуальних ліцензій НБУ здійснювати інвестиції за кордоном за рахунок коштів, що знаходяться за межами України. Наприклад, проводити інвестування з закордонних рахунків, реінвестувати кошти за межами України, проводити торгівлю фінансовими інструментами на іноземних біржах, тощо.

В той же час фізичні особи, як і раніше, повинні мати індивідуальні ліцензії НБУ для здійснення переказу коштів з України з метою інвестування або розміщення на зарубіжних рахунках.

"Можливість проведення низки операцій з розміщення коштів на закордонних рахунках і здійснення інвестицій за межі України без індивідуальних ліцензій НБУ не звільняє осіб від обов'язку декларувати доходи та сплачувати податки з них в Україні у відповідності з національним законодавством", - наголошується в повідомленні.

Зміни набирають чинності з 25 лютого 2017 року.

Нагадаємо, що Нацбанк посилив заходи щодо недопущення відпливу капіталу в Російську Федерацію як державу-агресор. Для реалізації цих заходів НБУ вніс зміни в ряд інструкцій і положень.

Повідомлялося також, що НБУ пом'якшив валютні обмеження, ослаблення яких не чинитиме дестабілізуючий вплив на міжбанківський валютний ринок.