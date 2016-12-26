Нацбанк має намір створити кредитний реєстр у 2017 році

Структура даних, які будуть надаватися для реєстру, вже узгоджена з банками.

у Нацбанку приступають до створення кредитного реєстру

Національний банк України може створити кредитний реєстр ще до прийняття відповідного закону, заявив директор департаменту фінансової стабільностіВіталій Ваврищук.

В інтерв'ю для FinClub представник регулятора визнав, що відсутність подібного інструменту ускладнює переоцінку кредитного ризику фізосіб та юросіб.

"Зрозуміло, що банк зобов'язаний спробувати зібрати всю інформацію, але без кредитного реєстру НБУ ми не можемо зробити це універсальною вимогою. Створити реєстр НБУ може і без закону, і ми як регулятор можемо зобов'язати банки наповнювати його. Але давати банкам інформацію з кредитного реєстру ми не зможемо, поки не приймуть закон", – зазначив він.

За його словами, питання створення реєстру буде вирішуватися НБУ в наступному році.



"Думаю, що це питання 2017 року, адже це не швидкий процес. Ми вже узгодили з банками структуру даних, які вони будуть надавати в кредитний реєстр, але технічна реалізація проекту тільки починається – необхідно розробити платформу з нуля", – підсумував чиновник.

Кредитний реєстр є інструментом, за допомогою якого банки отримають можливість бачити їх обслуговування позичальниками кредитів в інших банках.

Раніше глава НБУ Валерія Гонтарєва заявляла, що відновлення повномасштабного кредитування в Україні слід очікувати лише в подальші роки. За її словами, відновлення ринку кредитування стримується декількома факторами, які знаходяться поза відповідальності Національного банку.