Міжнародні резерви України за 2016 рік зросли на 17% до 15,5 млрд доларів

Не слід думати, що резерви зростали тільки за рахунок міжнародних кредитів. Нацбанк також докладав зусиль.

НБУ повідомив про стан міжнародних резервів України Андрій Товстиженко, DT.UA

За попередніми даними Національного банку,на 1 січня 2017 року становили 15 млрд 539 млн доларів. З грудень вони зросли на 268 млн доларів (на 1,8%), за весь 2016 рік – на 2 млрд 239 млн доларів (на 16,8%).

Як наголошується в повідомленні НБУ, одним з основних джерел їх збільшення стали валютні інтервенції Національного банку. Завдяки сприятливій ціновій кон'юнктурі на зовнішніх ринках у квітні-липні та надходженню валютної виручки від експорту продовольчих товарів з кінця вересня чиста купівля іноземної валюти Національним банком минулого року становила 1,6 млрд доларів.

Також збільшенню резервів сприяло надходження третього траншу від МВФ за програмою розширеного фінансування (EFF) на суму 1 млрд доларів, а також пов'язаного з програмою МВФ офіційного фінансування. А саме – 1 млрд доларів від розміщення єврооблігацій під гарантії уряду США.

Водночас обсяг міжнародних резервів на кінець 2016 року виявився нижчим за офіційний прогноз НБУ, опублікований в Інфляційному звіті наприкінці жовтня. Оприлюднений прогноз ґрунтувався на припущенні про успішне завершення третього перегляду програми EFF у 2016 році. За цим базовим сценарієм НБУ очікував, що четвертий транш від МВФ на суму 1,3 млрд доларів надійде до кінця минулого року. В цьому випадку, а також у разі надходження 600 млн. євро від Єврокомісії до кінця року, на кінець 2016 року міжнародні резерви мали зрости до 17,5 млрд доларів.

24 листопада на засіданні Ради НБУ голова Національного банку Валерія Гонтарева висловила побоювання, що Україна залишиться без міжнародної фінансової допомоги. "Я хочу всім нагадати, що нас очікує в наступному році. За нашими прогнозами, ми повинні отримати чотири транші МВФ на 5,4 млрд доларів і нам необхідно буде заплатити 2,5 млрд доларів на обслуговування наших боргів і вже повертати перший транш 1 млрд доларів кредиту за програмою stand by, розпочатої в 2014 році", - сказала вона.

За її словами, в 2017 році очікується дефіцит поточного рахунку в 2,9 млрд доларів. "Тому я хочу, щоб усі зрозуміли, що ми маємо сьогодні резервів 15,5 млрд доларів, то ми почнемо втрачати ці резерви кожного дня", - додала Гонтарева.