МЕРТ скасує санкції 15 імпортерам скрапленого газу

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Причетність імпортерів скрапленого газу та їх контрагентів до нанесення шкоди інтересам України не доведена.

МЕРТ дозволив компаніям торгувати скрапленим газом. sealrockcapecod.com

Служба безпеки України зняла претензії до 15 імпортерів скрапленого газу та їх контрагентів, Міністерство економічного розвитку і торгівлі скасує санкції по відношенню до них, повідомила прес-служба МЕРТ.

"23 лютого СБУ повідомила МЕРТ, що первинні дані про правопорушення, які здійснюють імпортери та їх контрагенти, доведені частково, а причетність суб'єктів господарювання до нанесення шкоди інтересам України не доведена. На підставі цієї інформації СБУ МЕРТ пропонує скасувати дію спеціальних санкцій відносно 15 імпортерів пально-мастильних матеріалів та їх контрагентів", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, МЕРТ скасує санкції наступним імпортерам паливно-мастильних матеріалів: "НП-Трейдинг", "Нафтопродукт-Трейдинг", "Віолана-ТЕК", "Сістемс Логістік Менеджмент", "Галлон-Груп", "СВГ Плюс", "Євростандарт Автогаз", "Надія", "Олан", "Род-Ник", "West Trading&Marketing Oil, Corp", "Restimpex System, LLP", "Tarone Trade LLP", "Ameralda Trading Limited", "Danier Holdings LLP".

Нагадаємо, що 20 лютого СБУ розблокувала раніше затримані партії зрідженого газу. При цьому СБУ направила відповідний лист до Енергетичної митниці, яка, в свою чергу, почала випускати у вільний обіг вантажі.

Раніше також повідомлялося, що перші цистерни були заблоковані ще 16 листопада 2016 року. Ситуація загострилася в лютому з введенням МЕРТ санкцій проти 25 українських трейдерів нафтопродуктів, а також забороною "Укрзалізниці" регіональним підрозділам на експлуатацію вагона-цистерни, навантаженого скрапленим газом.

В 2016 році частка нелегальних продажів зрідженого газу у Києві досягла 70% ринку. Із-за дорожнечі бензину споживання скрапленого газу в Україні за 2016 рік зросло на 30%.

Детальніше про ринок зрідженого газу в Україні читайте в матеріалі Артема Куюна "Скраплений газ: бар'єрам всупереч"в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".